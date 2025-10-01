В Беларуси изменились правила расчёта за жилищно-коммунальные услуги

Так, трудоспособные и не занятые в экономике белорусы будут по повышенному тарифу платить за тепло, горячую воду и газ. При чем за всю принадлежащую или нанимаемую жилплощадь. Ранее повышенные тарифы применялись только при регистрации гражданина в квартире. Учитывали и число совместно проживающих. Кроме того, изменения затронут и порядок осуществления административных процедур. Проще будет оформить льготы, получить освобождение от платы за техобслуживание и работу лифта, а также перерасчет за некоторые услуги. Также с 1 октября жировку можно будет получить только одним из способов: либо на бумажном носителе, либо в электронном виде.