Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС
Новый директор Департамента финансовых расследований КГК и руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко назначил нового начальника ДФР КГК и руководителя секретариата ВНС.
Еще одно кадровое решение, принятое главой государства, касается ВНС. Руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания будет Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей. У него высшее юридическое образование, судейский стаж и большой опыт работы не только в Парламенте, но и на посту заместителя министра юстиции Беларуси. Объявляя о назначении, Президент предупредил Валерия Мицкевича, что работы будет много.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы очень серьезные. И мне предложили проект указа по секретариату: полномочия и прочее, функционал и персоналии. Я пока его не подписал. Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. Возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Думаю, тебе недели достаточно для того, чтобы внести. Ну, а дальше будет видно. У тебя опыт большой не только аппаратный, но ты же судья сам – корни твои уходят в судейство. Начинал оттуда – это всегда помнится. Потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе и сформировать секретариат ВНС. И заняться работой по подготовке Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, возглавляет его премьер-министр. Пусть возглавляет – правительство. Но какую бы должность ни занимал, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы.
Организация первого заседания ВНС и в последующем остальных – компетенция секретариата ВНС. В разговоре с журналистами Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять новая структура.
Валерий Мицкевич, руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания:
Это будет небольшой, компактный совершенно орган. Люди там (в самом аппарате) будут работать на профессиональной основе. Само Всебелорусское народное собрание, делегаты, естественно, не на профессиональной основе. Здания пока никакого нет. Будем располагаться в тех административных зданиях, которые сегодня есть, где располагаются органы власти и управления. Предварительно это здание Администрации Президента.
Первое заседание Всебелорусского народного собрания должно состояться в течение 60 дней после проведения единого дня голосования, то есть до 25 апреля 2024 года.