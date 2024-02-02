Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять секретариат ВНС

Новый директор Департамента финансовых расследований КГК и руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко назначил нового начальника ДФР КГК и руководителя секретариата ВНС.

Еще одно кадровое решение, принятое главой государства, касается ВНС. Руководить секретариатом Всебелорусского народного собрания будет Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей. У него высшее юридическое образование, судейский стаж и большой опыт работы не только в Парламенте, но и на посту заместителя министра юстиции Беларуси. Объявляя о назначении, Президент предупредил Валерия Мицкевича, что работы будет много.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сделать все, что мы должны сделать на первом заседании. А это и кадровые определенные вопросы очень серьезные. И мне предложили проект указа по секретариату: полномочия и прочее, функционал и персоналии. Я пока его не подписал. Как человек опытный, надо подтянуть себе соответствующие кадры и посмотреть серьезно. Возможно, внесешь какие-нибудь предложения. Думаю, тебе недели достаточно для того, чтобы внести. Ну, а дальше будет видно. У тебя опыт большой не только аппаратный, но ты же судья сам – корни твои уходят в судейство. Начинал оттуда – это всегда помнится. Потом мы определимся, каким образом действовать. А пока, если ты не против, я бы все-таки предложил тебе возглавить на этом этапе и сформировать секретариат ВНС. И заняться работой по подготовке Всебелорусского народного собрания. Оргкомитет создан, возглавляет его премьер-министр. Пусть возглавляет – правительство. Но какую бы должность ни занимал, тебе придется рулить и разруливать все эти вопросы.

Организация первого заседания ВНС и в последующем остальных – компетенция секретариата ВНС. В разговоре с журналистами Валерий Мицкевич рассказал, что из себя будет представлять новая структура.