«Вакцинация – это самый основной способ не заболеть». Вернётся ли в Беларусь коронавирус?

Александр Меженный, ведущий:

Здоровье – это то, что мы вам желаем каждое новое утро, сегодняшнее не исключение. Коронавирус вроде бы ушел, но, может быть, обещал вернуться. Давайте обо всем подробнее поговорим с нашей сегодняшней гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска». Вернется ли коронавирус в Беларусь? Ольга Бурлакова, ведущая:

На самом деле вопросов накопилось много, потому что в августе зафиксирован какой-то новый штамм, который называется «Пирола», все уже опасаются. То есть коронавирус ушел, он не ушел, он мутировал, он теперь будет с нами жить всегда в виде как бы обычного сезонного гриппа. Что касается коронавируса, нужно ли также его опасаться, как в предыдущие годы? Или можем сейчас уже немного расслабиться?

Наталья Филонова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»:

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Республике Беларусь в целом благоприятная, мы не отмечаем в настоящий момент устойчивого подъема заболеваемости. Коронавирус, конечно же, есть, но он не занимает лидирующую позицию. Параллельно с коронавирусом циркулируют другие респираторные инфекции. Непременно все мероприятия по вакцинации следует дальше выполнять с целью формирования иммунитета у людей. Ольга Бурлакова:

«Пирола» нам пока не грозит? Наталья Филонова:

Не грозит. В нашей стране на сегодняшний день он не зарегистрирован, у нас преобладает «Омикрон». Заболевание протекает в легкой форме, коронавирус находится в низкой активности. То есть у людей не отмечаются те симптомы, которые были в предыдущие волны коронавирусной инфекции. Как отличить вирус от простуды? Ольга Бурлакова:

Как отличить вирус от простуды? Наталья Филонова:

В целом симптоматика коронавирусной инфекции схожа с обычными респираторными заболеваниями. Это повышение температуры тела, сухой кашель, слабость, недомогание, ломота в теле, головная боль, ничего особенного. В некоторых случаях у пациентов возникает диарея, как один из таких симптомов. Для подтверждения коронавирусной инфекции есть возможность у каждого нашего пациента пройти тестирование методом экспресс либо ПЦР-диагностики для подтверждения диагноза.

Нужно ли вакцинироваться? Александр Стасевич, ведущий:

Как нам не заразиться? Пройти вакцинацию? Наталья Филонова:

Естественно. Вакцинация – это самый основной способ не заболеть в дальнейшем, чтобы у человека сформировался иммунитет. Профилактические меры никто не отменял. Ольга Бурлакова:

Еще по поводу вакцинации, есть же определенная группа риска, которым это, например, противопоказано, а есть, которым наоборот показано в большей мере, чем всем остальным. Давайте об этих людях немножко подробнее. Наталья Филонова:

Вакцинация полагается и детям, и взрослым. Дети вакцинируются в возрасте 5-17 лет. Взрослые, все, кто старше 18 лет, всем положена вакцинация, независимо от их иммунного статуса, болел ли человек ранее инфекцией коронавируса. Конечно же, выделяются группы риска, которым надо в первую очередь вакцинироваться. Это такие, как пожилые люди, лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями в анамнезе, беременные женщины. Также есть такая категория людей, которая по роду своей деятельности контактирует с большим количеством людей. Это те же медицинские работники, работники торговли, социальной защиты. Как показывает опыт, инфекция коронавируса встречается у здоровых, и в том числе молодых людей, протекает достаточно в тяжелой форме. Поэтому вакцинация однозначно положена всем. Александр Стасевич:

Куда обращаться тем, кто желает вакцинироваться?