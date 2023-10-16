О премьерах, творчестве и таланте. Интервью с певицей Владой
Ни для кого не секрет, что хорошее утра начинается с песни. Талант, обаяние, юмор и блеск в глазах. Все это о нашей гостье.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Влада, певица.
Кто автор песни?
Александр Меженный, ведущий:
Клип снят. Что за композиция? Как пришла идея и кто автор?
Влада, певица:
Во-первых, мне очень приятно сегодня встречать утро в вашей уютной студии в такой прекрасной компании. Конечно же, я сегодня к вам с премьерой. Я артист, кстати, плодовитый, это мой 16-й видеоклип, поэтому я с удовольствием приглашу вас. Он будет совсем скоро. Но что касается непосредственно моей премьеры этого года, это песня «Шукай мяне», она на белорусском языке. Я очень давно хотела записать песню именно на нашем белорусском языке, но чтобы она была в трендовом звучании, чтобы это был современный бит, чтобы ее можно было исполнить на Дне города, на клубной вечеринке, и мне удалось эту идею реализовать. Композитор Артем Кондратюк создал для меня именно такой трек, когда я поняла, что он звучит на самых модных наших радиостанциях.
Более того, у меня довольно обширная аудитория в соцсетях. И люди мне пишут о том, что Влада так необычно, так непривычно, мы едем, слушаем радиостанцию. Звучат песни, которые звучат в хит-парадах в соцсетях. И тут песни на белорусском языке. Я говорю, а что же здесь удивительного? Это же классно. Тогда я поняла, что нужно подкрепить это видеоклипом, а так как идея песни о том, что «Шукай мяне», у нас и в нашей белорусской мифологии есть папараць-кветка. Когда я со своей Иларией, а ей уже 11 лет, делали уроки, мы изучали легенды. Я понимаю, что ни в одной стране мира нет такой легенды про папараць-кветку. Что-то пересекается, перекликается, но это конкретно исконно наш белорусский бренд. И все мы знаем, что история эта довольно мистическая, ее охраняют, но тот, кто ее находит, обретает абсолютное счастье и настоящую любовь. Именно это я отразила в клипе, где я предстала в образе ворожеи, где я ворожу главного героя. Он слышит мистический голос. Ищет меня в нашем красивом белорусском лесу.
Где снимался клип?
Александр Меженный:
Где снимали?
Влада:
В Беларуси. Снимали не так далеко от Минска, снимали три дня. И, безусловно, я лично присутствовала при выборе локации, потому что мне хотелось, чтобы это был такой таинственный ручей. Он, кстати, был весьма прохладный. Ради творчества и красивого кадра, ты можешь выдержать испытания и холодным ручьем. И небольшие укусы осами сопровождали главного героя и героиню. Но это пусть останется за кадром. Самое главное, чтобы наш творческий проект стал успешен.
На какую песню будет сниматься следующий клип?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Ты сказала про 17-й клип, который готовится. Что за песня? Что за клип будет очередной?
Влада:
Песня не выбрана, потому что я сейчас в активном и гастрольном, концертном туре, который носит название «Мой город», он длится у меня уже на протяжении нескольких лет. И мне очень приятно, что имеется возможность со своей творческой командой, со своими артистами выступать в городах Беларуси. Поэтому как только мы завершим новогодние праздники, я уйду в творческий процесс, надеюсь, что меня обязательно посетит какая-нибудь творческая идея, которую я захочу реализовать, потому что я не скрою. Все свои идеи я контролирую и придумываю самостоятельно, естественно, у меня есть команда единомышленников, которые мне помогают, но будь то организация мероприятий, которыми занимаюсь, написание сценария, песня, которую я хочу исполнить, которую я вижу, чувствую, что нужна мне для моей концертной программы, идея клипа, я все контролирую на каждом этапе. Поэтому для меня сегодня день премьеры тоже очень ответственный и важный.
Александр Стасевич, ведущий:
Гастроли сейчас и до Нового года, а потом мы ждем мысли, чтобы у нас появилась новая идея, чтобы она к нам снизошла. Правильно?
Влада:
Иногда так, иногда ты едешь на концерт, что-то щелкает. Приходит идея.
Ольга Бурлакова:
Кстати, про дочь. Может, она тоже советует, рекомендует выбор наряда, выбор какой-нибудь песни, дает строгую оценку, цензуру.
Влада:
Моя семья входит в состав фокус-группы, но скажу честно, что я еще на очень хорошей связи со своей аудитории в соцсетях, собираюсь на какой-то эфир, обсуждаю какой-то концертный образ. Я всегда прибегаю и к советам своей аудитории. Я могу сказать, что я очень ценю, что у меня такая довольно активная фокус-группа, поэтому всем привет. Я хочу пожелать всем удачного дня. Я хочу, чтобы ваш новый день и это новое утро прошли под звуки моей премьеры «Шукай мяне».