О премьерах, творчестве и таланте. Интервью с певицей Владой

Влада, певица:

Во-первых, мне очень приятно сегодня встречать утро в вашей уютной студии в такой прекрасной компании. Конечно же, я сегодня к вам с премьерой. Я артист, кстати, плодовитый, это мой 16-й видеоклип, поэтому я с удовольствием приглашу вас. Он будет совсем скоро. Но что касается непосредственно моей премьеры этого года, это песня «Шукай мяне», она на белорусском языке. Я очень давно хотела записать песню именно на нашем белорусском языке, но чтобы она была в трендовом звучании, чтобы это был современный бит, чтобы ее можно было исполнить на Дне города, на клубной вечеринке, и мне удалось эту идею реализовать. Композитор Артем Кондратюк создал для меня именно такой трек, когда я поняла, что он звучит на самых модных наших радиостанциях.

Более того, у меня довольно обширная аудитория в соцсетях. И люди мне пишут о том, что Влада так необычно, так непривычно, мы едем, слушаем радиостанцию. Звучат песни, которые звучат в хит-парадах в соцсетях. И тут песни на белорусском языке. Я говорю, а что же здесь удивительного? Это же классно. Тогда я поняла, что нужно подкрепить это видеоклипом, а так как идея песни о том, что «Шукай мяне», у нас и в нашей белорусской мифологии есть папараць-кветка. Когда я со своей Иларией, а ей уже 11 лет, делали уроки, мы изучали легенды. Я понимаю, что ни в одной стране мира нет такой легенды про папараць-кветку. Что-то пересекается, перекликается, но это конкретно исконно наш белорусский бренд. И все мы знаем, что история эта довольно мистическая, ее охраняют, но тот, кто ее находит, обретает абсолютное счастье и настоящую любовь. Именно это я отразила в клипе, где я предстала в образе ворожеи, где я ворожу главного героя. Он слышит мистический голос. Ищет меня в нашем красивом белорусском лесу.

Где снимался клип?

Александр Меженный:

Где снимали?

Влада:

В Беларуси. Снимали не так далеко от Минска, снимали три дня. И, безусловно, я лично присутствовала при выборе локации, потому что мне хотелось, чтобы это был такой таинственный ручей. Он, кстати, был весьма прохладный. Ради творчества и красивого кадра, ты можешь выдержать испытания и холодным ручьем. И небольшие укусы осами сопровождали главного героя и героиню. Но это пусть останется за кадром. Самое главное, чтобы наш творческий проект стал успешен.

На какую песню будет сниматься следующий клип?

Ольга Бурлакова, ведущая:

Ты сказала про 17-й клип, который готовится. Что за песня? Что за клип будет очередной?