К концу года четверть объёма электричества будет вырабатываться на БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь будет одним из звеньев в технологичных проектах «‎Росатома» на территории Союзного государства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с главой российской госкорпорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждались вопросы реализации проекта по сооружению атомной электростанции, ее готовность к вводу в эксплуатацию. Глава правительства отметил, что работы на АЭС идут в плановом режиме, завершилось комплексное опробование второго энергоблока перед его приемкой. Стоит отметить, что двумя энергоблоками Белорусской атомной электростанции выработано более 20 миллиардов киловатт/час электроэнергии. По расчетам, около четверти всего объема электричества в Беларуси будет вырабатываться именно на БелАЭС к концу нынешнего года. Это значит, что по удельному весу атомного электричества мы обгоним Великобританию, Канаду, Россию, а также США.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Задача – обеспечить в дальнейшем надежную и эффективную работу атомной электростанции с созданием соответствующих условий и по росту электропотребления в стране, а эти условия созданы, и дальнейшей работы по модернизации электросетевой инфраструктуры с целью удовлетворения возрастающей потребности как населения, так и реального сектора экономики.

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатом»:

На прошлой неделе завершен большой комплекс испытаний мощности, на маневренность, на надежность атомной станции. И финал этих испытаний – комплексное опробование, использование блока на максимально возможной мощности в течение двух недель. Результаты исключительно позитивные. Мы очень довольны результатами этой работы, очень надеемся, что такое мнение и у заказчика.