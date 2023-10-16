Беларусь и Венесуэла прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения

Беларусь близка к возобновлению работы своих предприятий в Венесуэле. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел нашей страны по итогам встречи со своим венесуэльским коллегой, который впервые прибыл в Минск с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи в МИД стороны обсудили наращивание торгово-экономического взаимодействия двух государств, производственную кооперацию и возобновление работы наших сборочных предприятий в Латинской Америке. Пандемия и санкции внесли в работу определенные коррективы, но отношения Минска и Каракаса достойно прошли испытания на прочность в сложной ситуации в мире. На данном этапе прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между странами.