Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой.