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Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником

23 июля 2022 08:00
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Новости Беларуси. Торжества ко Дню пожарной службы проходят 23 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником спасателей поздравил Александр Лукашенко.  

Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой.  

Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником-4

История пожарного дела хранит множество примеров отваги и самоотверженности. Работники МЧС достойно продолжают славные традиции, заложенные ветеранами. Людям, стоявшим у истоков формирования пожарной службы, глава государства адресовал особые слова признательности.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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