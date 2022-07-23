Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Торжества ко Дню пожарной службы проходят 23 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником спасателей поздравил Александр Лукашенко.
Новости Беларуси. Торжества ко Дню пожарной службы проходят 23 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником спасателей поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой.
История пожарного дела хранит множество примеров отваги и самоотверженности. Работники МЧС достойно продолжают славные традиции, заложенные ветеранами. Людям, стоявшим у истоков формирования пожарной службы, глава государства адресовал особые слова признательности.