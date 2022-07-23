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Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля

23 июля 2022 08:21
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Новости Беларуси. 77 километров за Великую Победу. Символичный велопробег 23 июля объединил правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля-1

Местом встречи ранним субботним утром стал мемориальный комплекс «Курган Славы», где сотрудники МВД почтили память героев Великой отечественной войны возложением цветов. После этого колонна велосипедистов во главе с министром МВД Иваном Кубраковым стартовала в направлении Острошицкого городка.  

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля-4

Маршрут проходит через знаковые для каждого белоруса места. После участники посетят историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Конечная точка пробега – деревня Михалово. На берегу реки Ислочь состоится торжественное открытие первого республиканского туристического слета МВД.  

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля-7

Егор Мизерник, рядовой милиции Московского РУВД Бреста:  
Очень рад принять участие. Большое мероприятие, массовое. Надо всегда помнить о тех людях, кто защищал нашу родину, отдал свои жизни, чтобы в стране сохранялся мир.  

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля-10

Илья Кудрин, заместитель командира отряда ОМОН УВД Миноблисполкома:  
Это знаковое событие, которое мы поддерживаем в целом не только как сотрудники, но граждане Республики Беларусь, патриоты своей страны.  

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля-13

77 километров – не просто спортивная дистанция, а почетная миссия. Личным примером показать, насколько важно сохранять историческую память и беречь мир.  

# Великая Отечественная война # общество # Егор Мизерник # Илья Кудрин # Иван Кубраков # Фотофакт

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