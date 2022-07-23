Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля

Новости Беларуси. 77 километров за Великую Победу. Символичный велопробег 23 июля объединил правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи ранним субботним утром стал мемориальный комплекс «Курган Славы», где сотрудники МВД почтили память героев Великой отечественной войны возложением цветов. После этого колонна велосипедистов во главе с министром МВД Иваном Кубраковым стартовала в направлении Острошицкого городка.

Маршрут проходит через знаковые для каждого белоруса места. После участники посетят историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Конечная точка пробега – деревня Михалово. На берегу реки Ислочь состоится торжественное открытие первого республиканского туристического слета МВД.

Егор Мизерник, рядовой милиции Московского РУВД Бреста:

Очень рад принять участие. Большое мероприятие, массовое. Надо всегда помнить о тех людях, кто защищал нашу родину, отдал свои жизни, чтобы в стране сохранялся мир.

Илья Кудрин, заместитель командира отряда ОМОН УВД Миноблисполкома:

Это знаковое событие, которое мы поддерживаем в целом не только как сотрудники, но граждане Республики Беларусь, патриоты своей страны.