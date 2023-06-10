Нефтеграду Беларуси – 65! Посмотрите, как Новополоцк отметил праздничную дату

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная программа растянулась на несколько дней и отобразила всю многогранность Новополоцка. Поздравления город принимает и сегодня.

Виктор Пралич, корреспондент: 65 лет назад на берегу Западной Двины в палатках поселились первые строители будущего города и нефтеперерабатывающего завода. Это были тысячи молодых романтиков, которые приехали сюда со всего Советского Союза. Буквально в чистом поле за несколько лет на карте страны появился новый город – Новополоцк.

Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь .

За шесть с половиной десятилетий из палаточного городка Новополоцк превратился в современный экономический, образовательный и культурный центр не только Витебщины, но и страны. Своими разработками город известен и далеко за пределами Беларуси. Лучших представителей различных сфер наградили на площади Строителей. Заслуженные благодарности от Совета Республики, Администрации Президента, Витебского облисполкома.

Новополоцк – это еще и молодежная столица – 2023. А ровно 10 лет назад этот город первый в стране получил статус дружественного детям и подросткам. Здесь созданы условия для всестороннего развития юных новополочан, что подтверждено крупнейшей международной организацией. В юбилейный год сотрудничества почетную награду председателю Совета Республики вручили представители ЮНИСЕФ в Беларуси.

Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа.

В свой день рождения Новополоцк превратился в одну большую праздничную площадку. Город мастеров, спортивные турниры, вернисажи под открытым небом. Зрелищно, атмосферно и впечатляюще здесь на каждом шагу. Городу, который, по сути, только-только начинает свою летопись (а, к примеру, соседнему Полоцку – 1 161 год), жители желают только самое лучшее.