Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцк – это еще и молодежная столица – 2023. А ровно 10 лет назад этот город первый в стране получил статус дружественного детям и подросткам. Здесь созданы условия для всестороннего развития юных новополочан, что подтверждено крупнейшей международной организацией ЮНИСЕФ.
Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Город создавался как комсомольская стройка. Были приглашены самые лучшие молодые специалисты, у кого энергии было с избытком. Вот этот заряд молодости и вековые традиции святой полоцкой земли, святой полоцкой Софии дают эффект в развитии города и всего региона. Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот город, регион. Это душа.
Нефтеграду Беларуси – 65! Посмотрите, как Новополоцк отметил праздничную дату.