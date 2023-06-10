Прямой эфир

Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа

10 июня 2023 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа-1

Новополоцк – это еще и молодежная столица – 2023. А ровно 10 лет назад этот город первый в стране получил статус дружественного детям и подросткам. Здесь созданы условия для всестороннего развития юных новополочан, что подтверждено крупнейшей международной организацией ЮНИСЕФ.

Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь.

Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Город создавался как комсомольская стройка. Были приглашены самые лучшие молодые специалисты, у кого энергии было с избытком. Вот этот заряд молодости и вековые традиции святой полоцкой земли, святой полоцкой Софии дают эффект в развитии города и всего региона. Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот город, регион. Это душа.

Нефтеграду Беларуси – 65! Посмотрите, как Новополоцк отметил праздничную дату.

# Праздничные даты # общество # Александр Осенко # Виктор Пралич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Отчим оказался педофилом! Исповедь матери смотрите в программе «Неделя»
10 июня 2023 15:06

Отчим оказался педофилом! Исповедь матери смотрите в программе «Неделя»

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня
10 июня 2023 15:01

Похолодает на 5 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине июня

Поэтические встречи, город ремесленников и концерты. Молодечно превратился в большую арт-площадку
10 июня 2023 14:57

Поэтические встречи, город ремесленников и концерты. Молодечно превратился в большую арт-площадку