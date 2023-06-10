Александр Осенко: Новополоцк – это моя малая родина, я очень люблю этот регион. Это душа

Новости Беларуси. Научно-промышленный центр, нефтехимический флагман, молодежная столица – 2023! Это все о Новополоцке, городе-имениннике, который отмечает 65-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новополоцк – это еще и молодежная столица – 2023. А ровно 10 лет назад этот город первый в стране получил статус дружественного детям и подросткам. Здесь созданы условия для всестороннего развития юных новополочан, что подтверждено крупнейшей международной организацией ЮНИСЕФ. Наталья Кочанова на праздновании Дня города в Новополоцке: я всегда испытываю чувство Родины здесь.