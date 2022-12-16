Здесь можно найти самые яркие и неординарные шубы. Побывали в меховом салоне «Королевство меха»

Светлана Иванова, заместитель начальника управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха, дизайнер ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL: Дизайн-центр GNL разрабатывает линейку не только классических изделий, наша команда может удовлетворить вкус любой девушки, женщины. Современный ритм жизни диктует нам свои правила и условия. В соответствии с этим дизайн-центр GNL разрабатывает, конечно, спортивные направления в меховых изделиях. И это очень актуально сегодня. Мы делаем куртки, бомберы, удлиненные куртки, короткие, различных фасонов и кроев, чтобы максимально насытить ассортимент изделиями на любой вкус.

Укороченная удобная курточка красивого пудрового цвета, это жемчужная норка цвета PERL. Эта модель декорирована яркими вставками на плечах, что делает более привлекательным и стильным образ. Курточка подойдет на каждый день, невероятно удобна для девушек, которые водят машину.

Ультрасовременная, модная, стильная, яркая, одна единственная в мире. Это изделие выполнено из норки в коллаборации с мехом из натуральной лисы. Цвет ярко-фиолетовый в сочетании с ярко-розовым. Смотрится очень неординарно, творчески.

Это курточка-бомбер свободного и объемного кроя. Очень удобного, хочу заметить. Она выполнена из норки темно-коричневого цвета, декорирована лисьим воротником. Манжеты на рукавах из трикотажного полотна, зимой создается удобство в носке, тепло, комфортно.

Укороченная курточка выполнена из стриженой норки, смотрится необычайно интересно. Легкая, эта модель подойдет для осенне-весеннего сезона, декорирована кожей, молния. Модель имеет такой декор, как трикотажные манжеты, которые идут с люрексовой ниткой. Смотрится необычно, красиво, модно.

Для более ярких, активных девушек, не боящихся экспериментов, наш дизайн-центр GNL изготавливает изделия более ярких цветов, например, красных, голубых, синих, любые. Удлиненная куртка ярко-алого цвета, декорирована черными вставками, на молнии. В этой модели декоративными элементами является окантовка горловины, низа изделия и низа рукава. Вы можете видеть норку, комбинированную со стриженой норкой.

Дизайн-центр GNL славится не только изготовлением качественной верхней одежды, также мы разрабатываем линейку аксессуаров – это палантины, шарфы, различные брелоки, аксессуары, сумочки, шапки, головные уборы из натуральной норки. Шарфы имеют специальную меховую технологию, называется методом плетения. Изготовление только ручное. Также мы активно разрабатываем сумочки, рюкзаки, это спортивное направление, которое сейчас очень актуально.

Все наши меховые изделия, начиная от самых маленьких и до больших, наш коллектив делает с большой любовью, всегда с непревзойденным качеством. Все изделия отправляются в наши фирменные магазины, находящиеся по адресу торговый центр «Столица», верхний уровень, павильон 102, меховой салон «Королевство меха», а также большой фирменный магазин на проспекте Победителей, 17.

*На правах рекламы.