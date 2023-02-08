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КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен

08 февраля 2023 07:45
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Новости Беларуси. Неуплата налогов и зарплата в конвертах. Комитет госконтроля рассказал о серой схеме работы столичной сети низкого ценового сегмента по продаже одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен-1

Собственник 11 магазинов несколько лет уклонялся от уплаты налогов, продавая часть продукции мимо кассы. Наряду со скрытыми доходами из теневой выручки сотрудникам выплачивалась зарплата в конвертах. Это позволяло владельцу бизнеса не платить подоходный налог и обязательные страховые взносы, тем самым создавая недобросовестную конкуренцию белорусским производителям.

КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен-4

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:
Имея с 2019 года оборот более 6 миллионов рублей, данные предприятия более 70 % своей выручки скрывали от налогообложения, что позволяло осуществлять необоснованную конкуренцию с предприятиями государственного сектора легкой промышленности. Кроме того, продавцам данных субъектов хозяйствования, продавцам данных магазинов в количестве более 150 человек заработная плата выплачивалась в конвертах, что также является нарушением действующего законодательства.

КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен-7

Сейчас работа сети магазинов одежды приостановлена. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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# Комитет госконтроля # общество # Виталий Прибытко # Фотофакт

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