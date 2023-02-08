КГК завёл уголовное дело на сеть столичных магазинов низких цен

Новости Беларуси. Неуплата налогов и зарплата в конвертах. Комитет госконтроля рассказал о серой схеме работы столичной сети низкого ценового сегмента по продаже одежды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственник 11 магазинов несколько лет уклонялся от уплаты налогов, продавая часть продукции мимо кассы. Наряду со скрытыми доходами из теневой выручки сотрудникам выплачивалась зарплата в конвертах. Это позволяло владельцу бизнеса не платить подоходный налог и обязательные страховые взносы, тем самым создавая недобросовестную конкуренцию белорусским производителям.

Виталий Прибытко, официальный представитель УДФР КГК по Минской области и Минску:

Имея с 2019 года оборот более 6 миллионов рублей, данные предприятия более 70 % своей выручки скрывали от налогообложения, что позволяло осуществлять необоснованную конкуренцию с предприятиями государственного сектора легкой промышленности. Кроме того, продавцам данных субъектов хозяйствования, продавцам данных магазинов в количестве более 150 человек заработная плата выплачивалась в конвертах, что также является нарушением действующего законодательства.