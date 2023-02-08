В Турцию направляется белорусский отряд специального назначения «ЗУБР»

Помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения пострадавшим странам окажет Беларусь. В Турцию направляется наш отряд специального назначения «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На аэродроме в Мачулищах всю необходимую технику для проведения спасательных работ уже погрузили в транспортный Ил-76. Самолет готов к отправке. Спасатели вылетят в ближайшее время. Сегодня, 8 февраля, отправится первая группа из 32 человек, поисковых собак и спецтехники.

Кроме того, белорусская сторона сейчас прорабатывает вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам Турции и Сирии.