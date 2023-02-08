Найдена белоруска, пропавшая после землетрясения в Турции. Её сына ещё ищут

Продолжаем следить за судьбой наших соотечественников, пропавших после землетрясения в Турции. Как стало известно, белоруску и ее мужа нашли, они оба в больнице. В каком состоянии, не уточняется. Продолжаются поиски их сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 7 февраля посольство Беларуси в Турции сообщило о двух случаях, когда белорусы не выходят на связь. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками пропавших, а также уточняют информацию в турецких ведомствах.