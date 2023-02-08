Найдена белоруска, пропавшая после землетрясения в Турции. Её сына ещё ищут

Продолжаем следить за судьбой наших соотечественников, пропавших после землетрясения в Турции. Как стало известно, белоруску и ее мужа нашли, они оба в больнице. В каком состоянии, не уточняется. Продолжаются поиски их сына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 7 февраля посольство Беларуси в Турции сообщило о двух случаях, когда белорусы не выходят на связь. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с родственниками пропавших, а также уточняют информацию в турецких ведомствах.
Турция продолжает бороться с последствиями одного из самых разрушительных землетрясений в истории страны. Спасатели наперегонки со временем пытаются найти и достать из-под завалов выживших. По данным властей, количество погибших уже превысило 5 800 человек, пострадали около 30 тысяч. И количество жертв, к сожалению, будет расти и дальше.
Больше всего пострадавших в южных провинциях, там возникла острая нехватка спасателей и оборудования. Кроме того, разрушены трубопроводы и многие дороги. Возникли серьезные проблемы с электроснабжением. В пострадавших районах сейчас работают более 24 тысяч спасателей. В том числе более 3 000, прибывших из других стран.
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