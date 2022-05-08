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5-метровая стена протяжённостью 186 км. Как сейчас идёт стройка на польской границе?

08 мая 2022 19:40
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Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.

5-метровая стена протяжённостью 186 км. Как сейчас идёт стройка на польской границе?-1

Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.

5-метровая стена протяжённостью 186 км. Как сейчас идёт стройка на польской границе?-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Проволочные заграждения на линии государственной границы были установлены польской стороной осенью 2021 года. С января 2022 года ведется строительство более капитальных сооружений, ведется оно достаточно интенсивно. В частности, даже в ночное время идет подвоз строительных материалов и производятся некоторые виды работ.

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5-метровая стена протяжённостью 186 км. Как сейчас идёт стройка на польской границе?-7

В истории уже были случаи, когда стены рушились от напора негодования, например в Берлине. Там и высота, и протяженность были гораздо меньше. Если соседи-поляки решили инвестировать в пагубное дело полмиллиарда евро, это не значит, что мы должны беречь их деньги. Совершенно не тот случай. Хотя с принципами и моралью у нас всегда было на уровне.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Сергей Дмитриев # Константин Герцев # Фотофакт

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