5-метровая стена протяжённостью 186 км. Как сейчас идёт стройка на польской границе?

Варшава продолжает буквально трудиться над отношениями с нашей страной, возводя на белорусско-польской границе бетонное ограждение. Цинизм зашкаливает, когда на строительные работы приглашают белорусов. Да, мы строить умеем – это факт. Но не возводим политических разделительных стен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что городит Варшава? На границу отправился корреспондент Константин Герцев.

Не успел отгреметь скандал миграционный, а в дайджесте интернет-передовиц опять загорелся хэштег «белорусско-польская граница». Взор наших коллег упал на, кажется, обыденное объявление по найму спецов для работы в Польше, но со словом «забор». Нет, речь не о медицинских требованиях. 5-метровая стена протяженностью 186 километров – новый спецобъект для польских строительных компаний.