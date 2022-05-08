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«Это мы видим на Украине. Нам дал толчок 2020 год». Вот о чём говорят в Беларуси накануне 9 Мая

08 мая 2022 19:46
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Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90.

За примерами кощунства в современной интерпретации далеко ходить не надо. В украинском Чернигове националисты во дворе школы демонстративно свергают памятник Зое Космодемьянской (подробнее здесь).

«Это мы видим на Украине. Нам дал толчок 2020 год». Вот о чём говорят в Беларуси накануне 9 Мая-1

Анатолий Кривчик, председатель Октябрьской районной организации Минска Белорусского общественного объединения ветеранов:
Были и в то время потомки этих полицаев, и мы видели и на своей ощущали, я вам честно скажу, а теперь это мы видим на Украине. Нам дал толчок 2020 год. Я на своей семье своим большим внукам пришлось рассказывать об этом.

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# Великая Отечественная война # общество # Анатолий Кривчик # Оксана Семашко # Зоя Космодемьянская # Фотофакт

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