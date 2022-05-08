«Это мы видим на Украине. Нам дал толчок 2020 год». Вот о чём говорят в Беларуси накануне 9 Мая

Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90.

За примерами кощунства в современной интерпретации далеко ходить не надо. В украинском Чернигове националисты во дворе школы демонстративно свергают памятник Зое Космодемьянской (подробнее здесь).