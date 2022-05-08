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«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?

08 мая 2022 19:43
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Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.

У Седовых благодатная свадьба – 70 лет. И еще одна юбилейная дата. На неделе Ивану Васильевичу исполнилось 95. Ветерана приехали поздравить родные из Москвы и Санкт-Петербурга. Белорусам и россиянам болит, а вот на контрасте в отдельных странах память о Великой Победе ровняют с землей.

«Никогда чтобы не было тут вражьей ноги». О чем сказал белорусский ветеран накануне Дня Победы, читайте здесь.

За примерами кощунства в современной интерпретации далеко ходить не надо. В украинском Чернигове националисты во дворе школы демонстративно свергают памятник Зое Космодемьянской.

«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?-1

«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?-3

В 1941-м юная партизанка не сдала своих, ее замучили до смерти. Статуя первой женщины Героя Советского Союза разлетается на куски, а сердца тех, чье детство отобрали фашисты, разрываются на части.

«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?-6

Лилия Бакунова:
Зачем сняли Зою? Девушка была, молодая комсомолка. Зачем ее скинули? Хотя бы это было чего-то для молодежи. Я не понимаю, зачем вообще грабят и гробят все?

Татьяну Александровну война застала в 16. Школьница помогала с дорожно-строительными работами. После освобождения ее муж занялся возведением МАЗа. Она стала почвоведом, заслуженным деятелем науки. Уж она-то точно знает: ломать не строить.

«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?-9

Татьяна Романова, участница Великой Отечественной войны:
Это возмутительно, что уничтожают памятники и запрещают праздник. Ведь Победа, собственно говоря, не была принадлежностью какой-то одной страны.

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# Великая Отечественная война # общество # Лилия Бакунова # Оксана Семашко # Татьяна Романова # Зоя Космодемьянская # Фотофакт

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