«Зачем сняли Зою?» Кто уничтожил памятник Космодемьянской в Чернигове и как на это реагируют люди?

Новости Беларуси. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Сейчас в Беларуси 1 166 непосредственных участников боевых действий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Солдаты Победы уже в преклонном возрасте – самому младшему далеко за 90. Но, несмотря на годы, они держат боевой настрой. И многих ветеранов мы надеемся увидеть на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы, которые пройдут в Минске у Вечного огня.

У Седовых благодатная свадьба – 70 лет. И еще одна юбилейная дата. На неделе Ивану Васильевичу исполнилось 95. Ветерана приехали поздравить родные из Москвы и Санкт-Петербурга. Белорусам и россиянам болит, а вот на контрасте в отдельных странах память о Великой Победе ровняют с землей.

«Никогда чтобы не было тут вражьей ноги». О чем сказал белорусский ветеран накануне Дня Победы, читайте здесь.

За примерами кощунства в современной интерпретации далеко ходить не надо. В украинском Чернигове националисты во дворе школы демонстративно свергают памятник Зое Космодемьянской.