Вадим Гигин: «Убеждён, что значение религии и в политике, и в жизни общества будет возвращаться»

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви: Мы видим, что чем дальше человечество отходит от христианских принципов, тем более размытым и разобщенным становится общество. Возможно ли укреплением именно традиционных основ вернуться к мировой политической и общественной стабильности?

Что было самым интересным в программе форума «Рождественские чтения»? Как христианские принципы легли в основу белорусской государственности и культуры? Какое время в православии было самым страшным для верующих? И какое значение играет открытие памятника Александру Невскому в Минске?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Скажу как политолог, что предсказания о том, что будет конец истории (уже все смеются над этим высказыванием Фрэнсиса Фукуямы) или о том, что уйдет в прошлое религия, забыты. Политологи высказывают почти консенсусное мнение: XXI век станет веком Ренессанса религии, возвращения религии как самого широкого общественного института. И в плане формирования ценностей, и в плане политического влияния. Хотя религиозные деятели от этого отказываются, даже помимо их воли это влияние будет. Сама религия не борется за власть в большинстве случаев, наша церковь так точно. Но ее влияние гораздо шире. И что уж говорить о социальном служении церкви в общественном влиянии.

Я убежден, что значение религии и в политике, и в жизни общества будет возвращаться. Будут идти синусоиды, взлеты и падения, тем не менее как в предыдущее тысячелетие это оставалось важной составной частью общественно-политической жизни, так это будет оставаться и сейчас. Возможно, в какие-то десятилетия резко возрастая в своем значении.