Спасатели за сутки вытянули из снежных заносов 26 единиц транспорта

Спасатели за сутки помогли извлечь из снежных заносов 26 транспортных средств. По информации МЧС, для расчистки дорог и уборки снега в стране было задействовано более 5 тысяч человек из различных организаций и почти 2,5 тысячи единиц техники. В результате снежных заносов и падения деревьев никто не пострадал. Сегодня на дорогах также местами скользко. Это касается всех регионов страны, а значит, важно оставаться особо внимательными и автомобилистам, и пешеходам.