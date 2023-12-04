Спасатели за сутки вытянули из снежных заносов 26 единиц транспорта

Сильный снегопад, который обрушился вчера, 3 декабря, на Беларусь, доставил немало неудобств жителям нашей страны, в особенности автомобилистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильный снегопад, который обрушился вчера, 3 декабря, на Беларусь, доставил немало неудобств жителям нашей страны, в особенности автомобилистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели за сутки помогли извлечь из снежных заносов 26 транспортных средств. По информации МЧС, для расчистки дорог и уборки снега в стране было задействовано более 5 тысяч человек из различных организаций и почти 2,5 тысячи единиц техники. В результате снежных заносов и падения деревьев никто не пострадал. Сегодня на дорогах также местами скользко. Это касается всех регионов страны, а значит, важно оставаться особо внимательными и автомобилистам, и пешеходам.