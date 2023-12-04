Прямой эфир

Хорошо ли жить в деревне? Анонс ток-шоу «По существу»

04 декабря 2023 08:37
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Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Как в агрогородках держат марку возродившихся и не опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами?

Хорошо ли жить в деревне? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» разберем, хорошо ли жить на селе. Именно там проживает треть белорусов.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.

Присоединяйтесь к единственному на отечественных экранах ток-шоу, которое работает в прямом эфире, этим вечером на СТВ в 18:30.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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