Хорошо ли жить в деревне? Анонс ток-шоу «По существу»

Есть ли жизнь за МКАДом? Как решают вопросы доступности и ассортимента товаров в сельском магазине? Как в агрогородках держат марку возродившихся и не опускается ли планка качества жизни, взятая программными соцстандартами?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» разберем, хорошо ли жить на селе. Именно там проживает треть белорусов.

Стать участником может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Вопрос, комментарий может подкинуть повод для дискуссии.