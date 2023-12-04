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Около 20 тыс. учащихся приняли участие в НИКО. Зачем проводят это исследование и как оно влияет на образование?

04 декабря 2023 09:55
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Впервые и по всей стране прошло масштабное мероприятие! Около 20 тысяч десятиклассников приняли участие в первом национальном исследовании качества образования. Тестирование организовывали в цифровом формате.

Около 20 тыс. учащихся приняли участие в НИКО. Зачем проводят это исследование и как оно влияет на образование?-1

Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе:
Можно сказать, что 29 ноября был знаковым днем для нашей страны. Если традиционные испытания предполагают проверку уровня подготовленности по конкретным учебным предметам, то в отличие от них НИКО ориентировано на проверку функциональной грамотности наших учащихся.

Решать жизненные задачи со звездочкой по щелчку пальцев и уметь адаптироваться под любые условия и обстоятельства – главные аспекты функциональной грамотности, овладеть которыми должен каждый.

Около 20 тыс. учащихся приняли участие в НИКО. Зачем проводят это исследование и как оно влияет на образование?-4

Регулярно обновляются требования к системе образования и в современном социуме важно научиться работать с полученной информацией, взаимодействовать с людьми и креативно мыслить в нестандартных ситуациях. В исследовании НИКО принимали участие учреждения образования городской, сельской местности, гимназии, лицеи колледжи, но не только учащиеся.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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