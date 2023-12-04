Около 20 тыс. учащихся приняли участие в НИКО. Зачем проводят это исследование и как оно влияет на образование?

Впервые и по всей стране прошло масштабное мероприятие! Около 20 тысяч десятиклассников приняли участие в первом национальном исследовании качества образования. Тестирование организовывали в цифровом формате.

Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе:

Можно сказать, что 29 ноября был знаковым днем для нашей страны. Если традиционные испытания предполагают проверку уровня подготовленности по конкретным учебным предметам, то в отличие от них НИКО ориентировано на проверку функциональной грамотности наших учащихся.

Решать жизненные задачи со звездочкой по щелчку пальцев и уметь адаптироваться под любые условия и обстоятельства – главные аспекты функциональной грамотности, овладеть которыми должен каждый.