Вадим Гигин: такого внимания к истории, как в Год исторической памяти, не было никогда

«Чтобы мы знали фамилии всех негодяев!» Генпрокурор рассказал, как расследуют дело о геноциде белорусского народа – подробности.

О том, что Беларусь готова и дальше гнуть свою линию справедливости, говорят и масштабы диалога, развернувшегося в стране. Сеть площадок, где, не обходя острые углы, говорили о войне, распростерлась от столицы до самых отдаленных уголков. Под общей концепцией исторической памяти тему дополняли все – от Президента на открытом уроке в День знаний до ученых и лидеров мнений.

Вадим Гигин, председатель правления РГОО «Знание»:

Год исторической памяти стал хорошим поводом, чтобы мы более внимательно посмотрели на свою историю, на наши достижения, чем белорусы схожи с другими народами, чем отличаются, кто наши герои. То, что стали преподавать курс истории белорусской государственности, новая концепция преподавания истории в школе, огромное количество лекций, наша акция общества «Знание» «Беларусь адзіная». Такого внимания к истории, как сейчас, не было никогда. И это уже большое достижение, это настоящий прорыв.

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