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Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы

23 декабря 2022 17:48
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Пока Беларусь готовится мирно встретить новогодние и рождественские праздники, народ Донбасса страдает от уже многолетней войны. Прилеты, подвалы, кровь и смерть. Только сегодня, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-1

А на неделе американскими реактивными системами разрушили очередной гражданский объект – базу отдыха. Есть раненые и погибшие.

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-4

Увидеть все своими глазами – только так можно убедительно донести до зрителей весь тот ужас, от которого нас защищает Президент. Григорий Азаренок выехал в зону проведения СВО и готовит специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» – «Война под Рождество».

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-7

Спасибо большое белорусам, они помогли нам, привезли гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде перевязочного материала. Хлоргексидин, пеленки, памперсы. Большое спасибо.

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-10

Вот это осколок того самого злополучного HIMARS.

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-13

Это был порыв искренний, благородный обычных наших граждан.

Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы-16

Донецк, Луганск, Мариуполь, Мелитополь. Бесчеловечность нацизма, воины победы и гуманитарная миссия белорусов.

Специальный выпуск «Тайных пружин политики» Григория Азаренка «Война под Рождество» смотрите завтра, 24 декабря, в 19:30 на СТВ.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко # Фотофакт

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