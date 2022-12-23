Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы

Пока Беларусь готовится мирно встретить новогодние и рождественские праздники, народ Донбасса страдает от уже многолетней войны. Прилеты, подвалы, кровь и смерть. Только сегодня, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А на неделе американскими реактивными системами разрушили очередной гражданский объект – базу отдыха. Есть раненые и погибшие.

Увидеть все своими глазами – только так можно убедительно донести до зрителей весь тот ужас, от которого нас защищает Президент. Григорий Азаренок выехал в зону проведения СВО и готовит специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» – «Война под Рождество».

Спасибо большое белорусам, они помогли нам, привезли гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде перевязочного материала. Хлоргексидин, пеленки, памперсы. Большое спасибо.

Вот это осколок того самого злополучного HIMARS.

Это был порыв искренний, благородный обычных наших граждан.