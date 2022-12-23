Азарёнок выехал в зону проведения СВО. «Война под Рождество» – смотрите спецвыпуск авторской программы
Пока Беларусь готовится мирно встретить новогодние и рождественские праздники, народ Донбасса страдает от уже многолетней войны. Прилеты, подвалы, кровь и смерть. Только сегодня, 23 декабря, в центре Мелитополя прозвучал взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А на неделе американскими реактивными системами разрушили очередной гражданский объект – базу отдыха. Есть раненые и погибшие.
Увидеть все своими глазами – только так можно убедительно донести до зрителей весь тот ужас, от которого нас защищает Президент. Григорий Азаренок выехал в зону проведения СВО и готовит специальный выпуск авторской программы «Тайные пружины политики» – «Война под Рождество».
Спасибо большое белорусам, они помогли нам, привезли гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде перевязочного материала. Хлоргексидин, пеленки, памперсы. Большое спасибо.
Вот это осколок того самого злополучного HIMARS.
Это был порыв искренний, благородный обычных наших граждан.
Донецк, Луганск, Мариуполь, Мелитополь. Бесчеловечность нацизма, воины победы и гуманитарная миссия белорусов.
Специальный выпуск «Тайных пружин политики» Григория Азаренка «Война под Рождество» смотрите завтра, 24 декабря, в 19:30 на СТВ.
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