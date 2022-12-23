«Высказала отношение к этим подонкам». Почему белоруска вышла на протест к посольству в Бухенвальде?

За год специалисты установили боле 1 000 ранее неизвестных сожженных населенных пунктов и не менее 67 лагерей смерти. На защиту правды вместе с силовым блоком встали и дети войны, порой не сдерживая эмоций.

Когда в апреле в Бухенвальде (месте мучительной смерти 60 тысяч узников) сорвали белорусский флаг и заменили на «распиаренную» символику коллаборантов, сдерживаться в выражениях было непросто. Инесса Георгиевна, пережившая в раннем детстве ужасы концлагеря в Ганновере, игнорировать западные выходки не стала и пришла к посольству.

Инесса Кулаго, председатель Заводской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма: Такие люди, пережившие все эти ужасы концлагерей, и такое кощунство – сорвать флаг нашей свободной, мирной страны, еще растоптать. Я и высказала свое отношение к этому и потребовала, чтоб нашли преступников и наказали по всей строгости именно мировых законов. Я очень довольна, что высказала свое отношение к этим подонкам.

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Свой 2022-й женщина провела в разъездах по стране. С задачей «минимум» рассказать о войне белорусским детям, пока им не предложили альтернативную правду. И пусть маленькой девочкой она запомнила немногое, ужас выживания за колючей проволокой впитала душой.

Инесса Кулаго:

Год исторической памяти – это священный год. Мы посещали школы, гимназии, рассказывали детям, подросткам, студентам о войне, об итогах войны, к чему это приводит, как эти нацисты, фашисты…. Вот, привело к этому сейчас. Они почувствовали свободу. Они забыли (Литва, Украины, Прибалтийские страны), сколько советских людей погибло, в том числе и их жителей.

Дали ли бывшей узнице вразумительный ответ по бесчинствам с флагом? Куда уж там.