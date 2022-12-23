Блогер из Риги посетил Беларусь по безвизу и теперь хочет остаться здесь навсегда

Роман Самуль, блогер (Латвия):

Люди более старшего поколения, за 30, за 35, уже начинают что-то понимать. У меня знакомая есть, она рассказывала: город Саласпилс, в школах решили устроить неделю толерантности. То есть когда девочки могут прийти в брюках, а мальчики в юбках. Представляете, вот это вкладывается в умы детям изначально. Вот это так называемая европейская толерантность. Если бы у меня были дети в Латвии, я бы не хотел, чтобы в голову ребенку – извините, можно лепить, как ты хочешь, изначально, с детства – чтобы такие ценности прививались. Я с удовольствием хотел бы остаться в Беларуси, я считаю, что я могу даже больше вам пользы принести, работая, платя налоги, и здесь оставаться, полностью интегрироваться.