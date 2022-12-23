Блогер из Риги посетил Беларусь по безвизу и теперь хочет остаться здесь навсегда

Безвиз в действии. Некоторые зарубежные гости, наведавшиеся в нашу страну по программе «добрососедского приема» остаются в Беларуси навсегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безвиз в действии. Некоторые зарубежные гости, наведавшиеся в нашу страну по программе «добрососедского приема» остаются в Беларуси навсегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одним из таких стал житель Риги. Роман Самуль, гражданин ЕС, воспользовался безвизовым режимом и решил начать новую жизнь в Синеокой, даже несмотря на запугивание Службы госбезопасности Латвии и требования воздержаться от поездок в Беларусь. Мол, у нас высок риск вербовки европейцев. Бежать, чтобы обрести, – с приезжим латвийцем встретилась ведущая программы «Неделя».
Роман Самуль, блогер (Латвия):
Люди более старшего поколения, за 30, за 35, уже начинают что-то понимать. У меня знакомая есть, она рассказывала: город Саласпилс, в школах решили устроить неделю толерантности. То есть когда девочки могут прийти в брюках, а мальчики в юбках. Представляете, вот это вкладывается в умы детям изначально. Вот это так называемая европейская толерантность. Если бы у меня были дети в Латвии, я бы не хотел, чтобы в голову ребенку – извините, можно лепить, как ты хочешь, изначально, с детства – чтобы такие ценности прививались. Я с удовольствием хотел бы остаться в Беларуси, я считаю, что я могу даже больше вам пользы принести, работая, платя налоги, и здесь оставаться, полностью интегрироваться.
Расширенную версию интервью смотрите в итоговой программе «Неделя» в ближайшее воскресенье, 25 декабря, в 19:30. Напомним, посещение Беларуси по безвизу продлено и на 2023 год из-за популярности у соседей. С апреля такой возможностью воспользовались почти 370 тысяч жителей Латвии, Литвы и Польши.
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