«Чтобы мы знали фамилии всех негодяев!» Генпрокурор рассказал, как расследуют дело о геноциде белорусского народа

Тихая, безмолвная скорбь о каждом погибшем за родную землю. Память белорусов о леденящем душу прошлом долгое время такой и была, понятной без лишних слов. Но бессмертный подвиг нашего народа вдруг стали ставить под вопрос. Европейские соседи, переписывая военную историю, оправдывая фашизм, ровняя с землей памятники советскому солдату, подталкивали нас сменить тихую скорбь на громкую правду. «Высказала отношение к этим подонкам». Почему белоруска вышла на протест к посольству в Бухенвальде? Читайте далее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наступивший 2022 год мы объявили Годом исторической памяти. Он пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия – «история» и «политика» – рядом. Зазвучало ли громче белорусское «помню» в уходящем году? Однозначно. И не только словом, но и буквой закона. Именами, датами, локациями пополнилось дело о геноциде белорусского народа, возбужденное Генпрокуратурой в 2021 году. И с этими аргументами спорить невозможно.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Нами уже допрошено более 15 тысяч, из них более половины – это узники концентрационных лагерей, лагерей смерти. Всех стараемся записывать на видео. Эту работу мы практически завершили. Сейчас проводится допрос лиц, которые проживают за пределами нашей республики. Я думаю, в следующем году мы эту работу полностью завершим. Больше 25 осмотров мест происшествия мы провели, то есть в тех местах, где в годы войны истреблялись люди. Эта серьезная, кропотливая работа связана с непосредственным изъятием останков с мест массового уничтожения людей, исследованием вещественных доказательств, производством экспертиз, всего комплекса действий, чтобы сформировать полноценную доказательную базу. К слову, только в Республике Беларусь сегодня больше 17 тысяч архивных, большинство засекреченные, уголовных дел в отношении нацистских преступников и их пособников. Каждое дело изучается. Если брать в целом по республике, 42 % этого массива уже изучено. Планируем в следующем году эту работу завершить.

Молчание о преступлениях фашистов – вообще трендовая практика в ряде западных стран. Но попыток пробить броню исторического лицемерия Генпрокуратура не оставляет. Добросовестных партнеров хватает, ведь исторической амнезией болеют далеко не все. Андрей Швед:

Сегодня основной массив новых сведений, ранее неизвестных, поступает к нам из Российской Федерации. Лишь 10 %, как нам предварительно стало известно, архивных документов содержится на территории нашей страны. Все остальные документы в основном на территории Российской Федерации и других государств. Для того чтобы мы активизировали нашу работу в текущем году, нами создана совместная следственная группа со Следственным комитетом России, а также совместная рабочая группа с Генеральной прокуратурой России. Обмен информацией происходит практически каждый день в режиме онлайн.

Андрей Швед:

Последний пакет документов, который мы получили, – это десятки миллионов страниц ранее неизвестных архивных документов из штабов немецких соединений, личные дела карателей, эсэсовцев. Многие из них еще на немецком языке, ранее не переводились. Эта работа требует серьезных усилий, чтобы по крупицам из этого объема информации получить сведения, которые нам необходимы. Мы активно работаем и с другими государствами. В отличие от Российской Федерации, на помощь от ряда государств мы не рассчитываем. Это в первую очередь Прибалтика, Польша, Украина. В то же время некоторые государства ведут с нами активную переписку. В рамках поручения об оказании правовой помощи, в том числе связанной с привлечением к уголовной ответственности живых палачей-эсэсовцев, мы работаем с нашими партнерами из Латинской Америки.

О судьбе воевавших предков белорусы рассказывают все охотнее. Может, оттого, что чужое неуважение к военной истории оскорбляет их лично. А, может, и потому, что об этой боли вся страна теперь говорит в разы громче. И каждая такая история – нить, ведущая к неизвестным еще местам, именам и боям. Андрей Швед:

Расследование уголовного дела всколыхнуло память людей, еще раз показало, какая боль живет в сердцах почти всех нас, потому что от дедушек, бабушек, мам, пап, родных и близких, из других источников мы знали о том, что происходило, но не знали всю правду до конца, не понимали, что стояли на грани фактически биологического выживания, что нас должны были стереть как этнос. Мы не должны были существовать по замыслу нацистских лидеров. Надо говорить прямо, что речь шла не только о Германии. Подчеркиваю, так называемый коллективный Запад принимал участие в геноциде белорусского народа. Возвращаемся в XXI век, нынешние параллели и видим, что в первую очередь попытка свергнуть нашу законную власть, государственный переворот – в основе стоят носители нацистской идеологии. Покуда мы будем добиваться того, чтобы мы знали фамилии всех негодяев, кто это делал, мы сильны и нас не победить. Не позволить отстранить нас от собственной истории – задача глобальная, решать ее предстоит не один год. Планы на 2023-й уже построены.

Андрей Швед:

Продолжим работу в архивах, очень большой объем информации. Продолжим работу в плане международных контактов. Начнем организацию материалов, связанных с тем, чтобы в наши национальные суды были представлены документы о преступлениях конкретных нацистских преступников, пусть даже они и умерли, но мы считаем, что те, которые не понесли наказание, те преступники, в отношении которых не состоялось решение суда, должны быть юридически значимые решения, в которых следует, где, когда, при каких обстоятельствах, в отношении кого они совершили злодеяния. Только на 2023 год запланировано не менее 35 осмотров мест массового уничтожения людей. По инициативе Генеральной прокуратуры издается ряд материалов. Первая книга – «Геноцид белорусского народа». В дальнейшем мы планируем до 7 тематических изданий. В ближайшее время выйдет издание под названием «Лагеря смерти», где в том числе мы посвятили раздел, связанный с участием белорусских карателей, который под БЧБ-знаками принимали участие в уничтожении мирных граждан. Будем дальше эту рубрику печатных изданий поддерживать.