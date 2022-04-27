«Если они вам не верят, то вы пришли сюда зря». С минскими школьниками обсудили тему войны, мужества и патриотизма

Новости Беларуси. В преддверии Дня Великой Победы в общеобразовательной школе № 56 прошел урок мужества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В рамках занятия была организована диалоговая площадка «Нам этот мир завещано беречь», в которой приняли участие учащиеся педагогического класса. На нем с ребятами обсудили темы Великой Отечественной войны, патриотизма, мужества. Одновременно в актовом зале прошел одноименный урок, где педагогами были продемонстрированы видеоматериалы военной тематики. В завершение прозвучали песни в исполнении учащихся.

Анна Старовойтова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мужество было ведь не только тех кто воевал, мужество – это те, кто оставался в тылу, мужество тех мам, которые остались с малолетними детьми и смогли выжить в этих сложных условиях, накормить, обуть, одеть. Согреть, отдавая все свое самое лучшее детям.

Cергей Палагин, директор Центра анализа и прогнозирования союзных интеграционных процессов:

Ребята вообще замечательно реагируют, им нельзя врать. Вы можете говорить совершенно правильные слова, отредактированные, отработанные, это не имеет никакого значения, вы можете говорить все что угодно. Если они вам не верят, то вы пришли сюда зря. Чтобы они вам поверили, нужно верить в то, что вы им говорите.