Турчин: в 2021 году Минский район прирос на 7000 населения

Новости Беларуси. Газификация, транспортное обеспечение, земельные споры. Эти и другие темы волнуют жителей центрального региона. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Газификация, транспортное обеспечение, земельные споры. Эти и другие темы волнуют жителей центрального региона. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Самый большой район в нашей стране, район, который даже в прошлом году прирос на 7 000 населения, почти 270 тысяч проживающих в Минском районе. В текущем году мы откроем боровлянскую поликлинику, поликлинику в деревне Озерцо и начнем строить поликлинику в Заславле. Ставим задачу нашему областному автотранспортному предприятию о создании полноценного автопарка в Минском районе.
Всего на личный прием к губернатору записались около 10 человек из Минского района и столицы. Прозвучали земельные и жилищные вопросы, поднимались проблемы с газификацией и качеством питьевой воды в сельской местности. Решение по каждой проблеме будет дано в ближайшее время.
Александр Турчин провел личный прием граждан. Подробнее здесь.