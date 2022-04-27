Турчин: в 2021 году Минский район прирос на 7000 населения

Новости Беларуси. Газификация, транспортное обеспечение, земельные споры. Эти и другие темы волнуют жителей центрального региона. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Самый большой район в нашей стране, район, который даже в прошлом году прирос на 7 000 населения, почти 270 тысяч проживающих в Минском районе. В текущем году мы откроем боровлянскую поликлинику, поликлинику в деревне Озерцо и начнем строить поликлинику в Заславле. Ставим задачу нашему областному автотранспортному предприятию о создании полноценного автопарка в Минском районе.