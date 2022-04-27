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Турчин: в 2021 году Минский район прирос на 7000 населения

27 апреля 2022 15:49
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Новости Беларуси. Газификация, транспортное обеспечение, земельные споры. Эти и другие темы волнуют жителей центрального региона. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Турчин: в 2021 году Минский район прирос на 7000 населения-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Самый большой район в нашей стране, район, который даже в прошлом году прирос на 7 000 населения, почти 270 тысяч проживающих в Минском районе. В текущем году мы откроем боровлянскую поликлинику, поликлинику в деревне Озерцо и начнем строить поликлинику в Заславле. Ставим задачу нашему областному автотранспортному предприятию о создании полноценного автопарка в Минском районе.  

Турчин: в 2021 году Минский район прирос на 7000 населения-4

Всего на личный прием к губернатору записались около 10 человек из Минского района и столицы. Прозвучали земельные и жилищные вопросы, поднимались проблемы с газификацией и качеством питьевой воды в сельской местности. Решение по каждой проблеме будет дано в ближайшее время.  

Александр Турчин провел личный прием граждан. Подробнее здесь.  

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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