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Отдельные вопросы решили на месте. Александр Турчин провёл личный приём граждан

27 апреля 2022 15:52
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Новости Беларуси. Газификация, транспортное обеспечение, земельные споры. Эти и другие темы волнуют жителей центрального региона. Губернатор Минской области Александр Турчин провел личный прием граждан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Отдельные вопросы решили на месте. Александр Турчин провёл личный приём граждан-1

Некоторые вопросы были решены сразу на месте. Жительница деревни Таборы Минского района Елена Филиппова обратилась к руководству региона с вопросом транспортного обеспечения. Дело в том, что в границах трех близлежащих населенных пунктов нет сквозного передвижного обслуживания. В связи с чем трудно добираться до социально значимых объектов. Кроме того, Елена Петровна пожаловалось на то, что в Хатежинской амбулатории нет возможности сдать анализы, не хватает детского врача-педиатра. Вопросы на контроле у губернатора. Проблемы обещают решить в течение полугода.  

Отдельные вопросы решили на месте. Александр Турчин провёл личный приём граждан-4

Елена Филиппова, жительница деревни Таборы Минского района:  
Александр Генрихович нас услышал. Так как наше обращение действительно обосновано, у нас постоянно увеличивается численность населения, у нас очень много граждан пожилого возраста, очень много детей до 18 лет, тех, кто не может управлять личным транспортом, и они не в состоянии добираться из наших деревень в деревни Таборы, Головки до населенного пункта Хатежино. Мы побеседовали на эти темы, и вопросы будут решаться, будем очень надеяться на это.  

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# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Елена Филиппова # Фотофакт

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