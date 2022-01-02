«Прибегаем, там два мальчика в воде». Поговорили с очевидцами трагедии в Полоцком районе

Новости Беларуси. Конец 2021 года омрачили и трагические события в Полоцком районе. На реке Западная Двина утонули двое детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мальчики вышли на лед проверить его толщину и провалились под воду. Трагедия случилась буквально в 15 метрах от берега. Спасатели напоминают взрослым, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра и чаще напоминать им о правилах безопасности. Особенно сейчас, когда идут школьные каникулы. Репортаж Виктора Пралича. Предновогодние Козьяны Полоцкого района. Еще 29 декабря здесь жизнь текла размеренно, как и Западная Двина, разделяющая деревню с городом и с бедой. Только снующие машины МЧС направляют на мысль: что-то произошло.

Александра говорит, что увиденное останется в памяти навсегда. Это она со своим парнем первая ринулась к мальчишкам на помощь и вызвала спасателей. Плывущие дети, река, крики о помощи. Эта картина и сейчас перед глазами девушки.

Александра Ананченко:

Мы побежали на то место, где происшествие было. Прибегаем, там два мальчика в воде. Была только я и мой парень. Брали палки, пытались помочь. Лед сам по себе тонкий, мы не могли вообще никак подобраться. В итоге звали помощь. По предварительной информации, двух школьников течением занесло под эту кромку льда. Именно здесь и развернулись, к сожалению, уже не спасательные, а поисковые работы.

На место прибыли спасатели и ОСВОД из Витебска и Могилева, так же Республиканский отряд специального назначения «Зубр». Аэролодки, сонары, водолазы. Работать приходится сложно: течение реки, разная глубина, температура воды около 4 °C и почти нулевая видимость. Погружаются посменно: каждая группа по 20-30 минут. Спасатели столкнулись со сложностями. Рассказываем, что сейчас происходит на месте трагедии в Полоцком районе – подробнее здесь. За минувший год в Витебской области водоемы унесли жизни 11 детей. Трагедия на льду в Полоцком районе – единственная.