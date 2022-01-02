«Прибегаем, там два мальчика в воде». Поговорили с очевидцами трагедии в Полоцком районе
Новости Беларуси. Конец 2021 года омрачили и трагические события в Полоцком районе. На реке Западная Двина утонули двое детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мальчики вышли на лед проверить его толщину и провалились под воду. Трагедия случилась буквально в 15 метрах от берега. Спасатели напоминают взрослым, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра и чаще напоминать им о правилах безопасности. Особенно сейчас, когда идут школьные каникулы.
Репортаж Виктора Пралича.
Предновогодние Козьяны Полоцкого района. Еще 29 декабря здесь жизнь текла размеренно, как и Западная Двина, разделяющая деревню с городом и с бедой. Только снующие машины МЧС направляют на мысль: что-то произошло.
Александра говорит, что увиденное останется в памяти навсегда. Это она со своим парнем первая ринулась к мальчишкам на помощь и вызвала спасателей. Плывущие дети, река, крики о помощи. Эта картина и сейчас перед глазами девушки.
Александра Ананченко:
Мы побежали на то место, где происшествие было. Прибегаем, там два мальчика в воде. Была только я и мой парень. Брали палки, пытались помочь. Лед сам по себе тонкий, мы не могли вообще никак подобраться. В итоге звали помощь.
По предварительной информации, двух школьников течением занесло под эту кромку льда. Именно здесь и развернулись, к сожалению, уже не спасательные, а поисковые работы.
На место прибыли спасатели и ОСВОД из Витебска и Могилева, так же Республиканский отряд специального назначения «Зубр». Аэролодки, сонары, водолазы. Работать приходится сложно: течение реки, разная глубина, температура воды около 4 °C и почти нулевая видимость. Погружаются посменно: каждая группа по 20-30 минут.
Спасатели столкнулись со сложностями. Рассказываем, что сейчас происходит на месте трагедии в Полоцком районе – подробнее здесь.
За минувший год в Витебской области водоемы унесли жизни 11 детей. Трагедия на льду в Полоцком районе – единственная.
Вячеслав Горин, начальник водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД:
У детей возраста до 11 лет отсутствует понятие страха. Для них это своего рода развлечение. Ну и инстинкта самосохранения как такового практически нет. Естественно, они, попадая в эту ситуацию, попадают в стресс. К сожалению, их реакция действительно непредсказуема. Даже те дети, которые будут находиться рядом, вряд ли смогут оказать какую-то полноценную помощь. И к сожалению, дети в такой воде и на такой реке тонут очень быстро.
Есть и тренажеры-симуляторы. В центре безопасности МЧС в Витебске рассказывают, как действовать при опасности – подробнее здесь.