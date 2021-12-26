Вадим Елфимов: почему у Байдена самая лучшая в мире работа и любой мировой лидер хотел бы оказаться на его месте?

Премьера на СТВ. Авторская рубрика «Международный эксперт». На актуальные темы международной политики рассуждает Вадим Елфимов, сообщили в программе «Неделя».

Вадим Елфимов, политолог:

Чего вам рассказать про международную политику накануне Нового года? Вы же знаете, политика не бывает скучной. В общем, с ней не соскучишься. А вот как ее сделать веселой? Кажется, я нашел способ. Я вам расскажу про самую лучшую в мире работу. Вы думаете, она у вас? У меня? Не-а! Есть в мире один человек. Ему задали вопрос. Обычно такие вопросы задают школярам-подросткам: кем мечтаешь быть, кем хочешь работать? Это у нас. А в Америке еще поинтересуются: сколько хочешь получать денег? Заметьте, не зарабатывать, а получать. А еще говорят, что это не они, а мы не очень трудолюбивые. Получать, конечно, приятнее. На тарелочке с голубой каемочкой. А потом мечтавший об этом Остап Бендер наконец понял: «Сбылась мечта идиота». И горько рассмеялся. Так что процесс иногда бывает приятнее результата. Впрочем, все и совсем не так, если мечта сбылась у американского президента. И знаете почему? Потому что он неспособен посмотреть на себя со стороны. В его голову не может залезть рефлексия, самоирония. Он думает, что он достиг всего и сам стал всем.

Вадим Елфимов:

Вот почему Байдену, перевалившему за 70, и, вроде, умудренному жизненным опытом, задают подростковые вопросы. Только в другом временном континууме английского языка – не хочешь стать, а стал; не будешь, а был. Хотя говорилось кое-что и про то, что же такое Джо Байден есть сейчас, в настоящее время. Итак, президент США уверен, что каждый из мировых лидеров не отказался бы быть на его месте. Об этом он заявил в эфире развлекательного телешоу Джимми Фэллона на канале NBC. То есть у Байдена самая лучшая в мире работа. «Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», – таковы были слова американского президента. Интересно, а почему Байден в этом уверен? Он что, спрашивал об этом лично Владимира Путина или Си Цзиньпина? Конечно, нет. Тогда почему же? Ответ Байдена еще более подростковый: «Потому что в США больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности, чем у других стран». Услышав такой ответ, невольно задаешь себе пугающий вопрос: неужели мечты сбываются только у идиотов? Или, слава богу, это касается только американской мечты? Также Байден рассказал о жизни в Белом доме. В частности, речь зашла о том, как президент Америки с супругой Джилл готовит завтрак. «Мы с Джилл из среднего класса. Мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев», – так сказал глава США.