Вадим Елфимов: почему у Байдена самая лучшая в мире работа и любой мировой лидер хотел бы оказаться на его месте?

Премьера на СТВ. Авторская рубрика «Международный эксперт». На актуальные темы международной политики рассуждает Вадим Елфимов, сообщили в программе «Неделя».
Премьера на СТВ. Авторская рубрика «Международный эксперт». На актуальные темы международной политики рассуждает Вадим Елфимов, сообщили в программе «Неделя».
Вадим Елфимов, политолог:
Чего вам рассказать про международную политику накануне Нового года? Вы же знаете, политика не бывает скучной. В общем, с ней не соскучишься. А вот как ее сделать веселой? Кажется, я нашел способ. Я вам расскажу про самую лучшую в мире работу. Вы думаете, она у вас? У меня? Не-а!
Есть в мире один человек. Ему задали вопрос. Обычно такие вопросы задают школярам-подросткам: кем мечтаешь быть, кем хочешь работать? Это у нас. А в Америке еще поинтересуются: сколько хочешь получать денег? Заметьте, не зарабатывать, а получать. А еще говорят, что это не они, а мы не очень трудолюбивые.
Получать, конечно, приятнее. На тарелочке с голубой каемочкой. А потом мечтавший об этом Остап Бендер наконец понял: «Сбылась мечта идиота». И горько рассмеялся. Так что процесс иногда бывает приятнее результата. Впрочем, все и совсем не так, если мечта сбылась у американского президента. И знаете почему? Потому что он неспособен посмотреть на себя со стороны. В его голову не может залезть рефлексия, самоирония. Он думает, что он достиг всего и сам стал всем.
Вадим Елфимов:
Вот почему Байдену, перевалившему за 70, и, вроде, умудренному жизненным опытом, задают подростковые вопросы. Только в другом временном континууме английского языка – не хочешь стать, а стал; не будешь, а был. Хотя говорилось кое-что и про то, что же такое Джо Байден есть сейчас, в настоящее время. Итак, президент США уверен, что каждый из мировых лидеров не отказался бы быть на его месте. Об этом он заявил в эфире развлекательного телешоу Джимми Фэллона на канале NBC. То есть у Байдена самая лучшая в мире работа.
«Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было еще, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами», – таковы были слова американского президента. Интересно, а почему Байден в этом уверен? Он что, спрашивал об этом лично Владимира Путина или Си Цзиньпина? Конечно, нет. Тогда почему же? Ответ Байдена еще более подростковый: «Потому что в США больше всего доступно, у нас больше потенциала, у нас больше науки, технологий и порядочности, чем у других стран». Услышав такой ответ, невольно задаешь себе пугающий вопрос: неужели мечты сбываются только у идиотов? Или, слава богу, это касается только американской мечты?
Также Байден рассказал о жизни в Белом доме. В частности, речь зашла о том, как президент Америки с супругой Джилл готовит завтрак. «Мы с Джилл из среднего класса. Мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев», – так сказал глава США.
Вадим Елфимов:
То есть постойте, получается, парень со второго этажа даром получает зарплату? И платит ему в конце концов Байден. Из кармана налогоплательщиков. Да еще и признается в этом на весь мир. Это и есть та самая тарелочка с голубой каемочкой? А тарелок у повара точно не одна штука, особенно в Белом доме. Это и есть та самая американская мечта. Так вот почему в Белом доме, да и вообще в Вашингтоне собрались одни… ну, вы понимаете.
Чтобы уточнить данный момент, телеведущий Джимми Фэллон, скрывая волнение, спросил, действительно ли Байден сам готовит яйца? На это президент ответил: «Я – нет, а Джилл – да». Сам глава государства признался, что кулинар из него никудышный. И если посмотреть на семейное меню, которое он сам же огласил, то выходит: Джо Байден, президент США, не очень-то умеет просто залить хлопья молоком. Ну, это даже не подростковый, это уже младенческий уровень. Одно хорошо: младенцам позволено лопотать еще и не такое. Так что ждем…
А на сегодня все. И на весь 2021-й тоже. Надеюсь, я вас немного развлек. И теперь мы – я, Вадим Елфимов, и вот этот парень – покидаем вас. Он – на 12 лет, я – до нового 2022-го, когда мы придем к вам уже вместе с Тигром.