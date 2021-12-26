Азарёнок: «Вы сами стали предателями, вы сами оскорбили свою родину. И она больше никогда не примет вас»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина и любимая у беглых рубрика «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Этот год многие называют годом большой уборки, годом зачистки, годом возмездия. Западные свиньи и местные подсвинки загадили все углы. Там – толерантный фонд, тут – либеральный клюб, а здесь – СМИ-иноагент. И развонялись они жутко, страшно, не продохнуть было. Но мы распахнули настежь окна, ветер истории всю грязь развеял. И паноптикума здесь больше нет. В последнее время сильно заскулили акулы, покрупнее наших мелких БЧБ-килек. Ведь Беларусь – единственная страна в Европе, которая не постеснялась размазать крупные западные компании. Когда по всему миру ползают на коленях перед [...], мы признаем ее экстремистской, а ее журналюг, привыкших к баснословным деньжищам за ложь о своей родине, отрываем от любимых извращенских игрушек и привлекаем к ответу. Кстати, о деньгах и резиновых куклах. Тут скоро одну такую разорвут. И не кто-нибудь, а свидетели БЧБ-секты. Они уже ненавидят грязную кухарку и требуют от нее и ее любовника ответа – где деньги?

Хочу поинтересоваться у Светланы Георгиевны. Вы как представитель белорусского народа, получаете на поддержку демократических сил Беларуси определенный фонд. Я так понимаю, что белорусский народ, раз вы получаете средства на это, должен знать, куда были потрачены деньги. И мне бы хотелось, как и многим белорусам, увидеть отчет по этим средствам, куда они конкретно потрачены.

Григорий Азаренок:

Но такое вам не покажет нацистская немецкая волна. Тысячи фейков вылила она на головы белорусам. Про избитых, про изнасилованных, про рэпрэсіі. Надо понимать, что по большому счету это не немецкое издание, а послевоенная пропагандистская структура Штатов, созданная для уничтожения того самого сумрачного германского гения. И у них удалось. Посмотрите на современных немцев. Где дух Шиллера и Ницше, Гете и Вагнера, где воля Бисмарка? Есть жалкая нюня, размазня, холуи для диких янки. Да что там янки – прибалты с ляхами вертят Германией, да еще и обирают ее. А в самом дойчленде – войска с официальным статусом «оккупационные». И никого не смущает. Дзиодзина: «Если бы не беглые оппоненты власти, в существовании Deutsche Welle не было бы никакого смысла» – подробнее здесь. Тут некоторые беглые хрюши сильно расплакались, аж смотреть противно.

Да, сложно это. Я желаю всем белорусам, которые сегодня находятся во внешней эмиграции, вне страны, как мы со Змитром, или во внутренней депрессивной эмиграции внутри страны, вернуться домой – и тем, и тем. Вернуться в свою родную Беларусь. Я думаю, это то пожелание, которого нам всем не хватает и которое может помочь нам исполнить наши желания и во всех остальных направлениях, сферах нашей жизни – и психологическое здоровье, и реальное здоровье, физическое, и семейное здоровье. Все может наладиться, если мы придем в гармонию со страной, которую мы на какое-то время потеряли.