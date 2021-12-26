Пётр Симоненко: предпринимается попытка уничтожить национальный суверенитет Беларуси

Новости Беларуси. Когда в июле 2021 года на белорусов, согласованно пикетирующих у нашего посольства в Киеве, напали украинские неонацисты, казалось, случай исключительный. Но вот проходит полгода, и ситуация повторяется, набирая радикальные обороты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так как должны реагировать внешнеполитические представители Беларуси на подобную тенденцию? Ответ напрашивается сам собой.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

Хотел бы пожелать скорейшего выздоровления представителю дипломатической миссии Беларуси в Лондоне. Это во-первых. Во-вторых, когда я смотрел все то, что было связано с видеорядом, то первое: я еще раз хочу подтвердить, я в этом убежден на примере событий последних лет в Украине. Обычные жалкие потуги отрыжки политической, попыток политического переворота в Беларуси по сценарию Запада с опорой на пятую колонну, сформированную этим же Западом, Польшей, республиками Прибалтики. Во-вторых, когда я наблюдал вот это все, то я еще раз убеждался в том, что предпринимается попытка этими так называемыми радикальными силами, направленными на уничтожение национального суверенитета независимости Беларуси – они как раз свидетельствуют об их продажности. Они действуют по принципу стаи шакалов: набросились, попытались задавить психологически, не дать возможность, чтобы чувствовали свою уверенность, для белорусов сложить представление о том, что весь мир протестует против якобы режима Беларуси. И я очень хотел бы, чтобы этот пример, как у нас в Украине, так и за пределами, как раз давал основание белорусам сегодня очень серьезно относиться к защите своих национальных интересов.