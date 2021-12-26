Дзиодзина: «Если бы не беглые оппоненты власти, в существовании Deutsche Welle не было бы никакого смысла»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Григорий Азаренок, СТВ:
Алена Дзиодзина расскажет, как наших людей пытаются обманывать.
Алена Дзиодзина, психолог:
Если бы не беглые оппоненты власти, в существовании Deutsche Welle не было бы никакого смысла. Их контент строится на противопоставлении своих персонажей настоящим политикам. Герои из их сюжетов, как правило, особо ничего не решают, и со временем такие обычно превращаются в политических трупов.
По плодам узнаете их, но когда плодов нет, а слова о добрых делах о человеке не напоминают, его очень быстро все забывают. И чтобы так не случилось, про таких пытаются хотя бы разговаривать. Вот и получается, что беглые оппоненты власти очень нуждаются, чтобы об их существовании хоть кто-нибудь, да напоминал. А Deutsche Welle необходимы лица, которые можно использовать в качестве наполнителя для эфиров и сайта.
Встретились два одиночества, где неправильные пчелы предпочитают делать свой неправильный мед. Один из трех китов, на которых держатся стабильность и порядок в любом государстве, – это личность самого президента и представителей власти. И потому заигрывать с этой темой довольно опасно для благополучия людей и страны. Обычно народ поддерживает тех политиков, которые запомнились благими делами либо же просто оказались психологически привлекательными.
Алена Дзиодзина:
По благим делам для Беларуси беглых оппонентов оценить не получается, поэтому остается только представлять их личность наиболее выгодно и интересно. Далек или близок этот образ к реальности, вопрос отдельный, и Deutsche Welle он не особо волнует. Получится на время реанимировать политического персонажа – хорошо, не получится – найдут другого.
Однако пришло время поговорить о порядочности в журналистике. СМИ нередко становятся посредниками между политиком и народом. Уста журналистов во многом влияют на представление общества о личности политических лидеров и их эффективности в управлении государством. Но когда нам передают информацию о событиях, где нас не было, и сообщают то, что мы не сможем проверить, здесь встает вопрос доверия к источнику.
Сглаживая этот острый угол, Deutsche Welle предпочитает добавить эмоций в сюжет, рассчитывая, что критичность мышления у зрителей снизится. Так обусловлено физиологически. Недобросовестные журналисты этим пользуются. Рассказывая о Беларуси и оппонентах власти, они тоже прибегают к попыткам вывозить на чувствах, убеждая, что черное – это белое, а белое – это черное.
Азарёнок: «Вы сами стали предателями, вы сами оскорбили свою родину. И она больше никогда не примет вас». Подробнее здесь.
Алена Дзиодзина:
Продуманные заранее интервью и подготовленные ответы дают возможность представить в максимально выгодном свете личности одних – тех, кто для страны вообще ничего не сделал, а параллельно пытаются обесценивать благие дела официальной власти, выставляя настоящих политиков в образе злодеев. Так проталкиваются ложные идеи, что конкретные люди у власти будто бы не смогут сделать для страны уже ничего хорошего, даже если они уже сделали предостаточно. Манипуляции с эмоциями пытаются не дать людям это заметить и оценить.
И вроде бы все, как обычно, стройно в риторике Deutsche Welle, просчитались в одном – Президент Беларуси зачастую предпочитает общаться с белорусами лично. И потому у нас большинство людей его знают лучше, чем западные посредники могут о нем рассказать. Но в потенциале недобросовестный подход в журналистике чреват последствиями. Ведь контент строится на лжи и, создавая нереалистичные образы конкретных людей, журналисты намеренно обманывают свою аудиторию.
И с точки зрения профессиональной этики и человечности в принципе так поступать – это фу, ведь люди склонны выбирать себе тех лидеров, которые окажутся сильными, благородными, мудрыми, способными позаботиться о целом народе. Но что, если эти образы окажутся фикцией и люди пойдут не за тем лидером лишь потому, что Deutsche Welle исказили реальность? В политике такие разочарования слишком дорого стоят.