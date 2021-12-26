Дзиодзина: «Если бы не беглые оппоненты власти, в существовании Deutsche Welle не было бы никакого смысла»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Алена Дзиодзина расскажет, как наших людей пытаются обманывать.

Алена Дзиодзина, психолог:

Если бы не беглые оппоненты власти, в существовании Deutsche Welle не было бы никакого смысла. Их контент строится на противопоставлении своих персонажей настоящим политикам. Герои из их сюжетов, как правило, особо ничего не решают, и со временем такие обычно превращаются в политических трупов. По плодам узнаете их, но когда плодов нет, а слова о добрых делах о человеке не напоминают, его очень быстро все забывают. И чтобы так не случилось, про таких пытаются хотя бы разговаривать. Вот и получается, что беглые оппоненты власти очень нуждаются, чтобы об их существовании хоть кто-нибудь, да напоминал. А Deutsche Welle необходимы лица, которые можно использовать в качестве наполнителя для эфиров и сайта. Встретились два одиночества, где неправильные пчелы предпочитают делать свой неправильный мед. Один из трех китов, на которых держатся стабильность и порядок в любом государстве, – это личность самого президента и представителей власти. И потому заигрывать с этой темой довольно опасно для благополучия людей и страны. Обычно народ поддерживает тех политиков, которые запомнились благими делами либо же просто оказались психологически привлекательными.

Алена Дзиодзина:

По благим делам для Беларуси беглых оппонентов оценить не получается, поэтому остается только представлять их личность наиболее выгодно и интересно. Далек или близок этот образ к реальности, вопрос отдельный, и Deutsche Welle он не особо волнует. Получится на время реанимировать политического персонажа – хорошо, не получится – найдут другого. Однако пришло время поговорить о порядочности в журналистике. СМИ нередко становятся посредниками между политиком и народом. Уста журналистов во многом влияют на представление общества о личности политических лидеров и их эффективности в управлении государством. Но когда нам передают информацию о событиях, где нас не было, и сообщают то, что мы не сможем проверить, здесь встает вопрос доверия к источнику. Сглаживая этот острый угол, Deutsche Welle предпочитает добавить эмоций в сюжет, рассчитывая, что критичность мышления у зрителей снизится. Так обусловлено физиологически. Недобросовестные журналисты этим пользуются. Рассказывая о Беларуси и оппонентах власти, они тоже прибегают к попыткам вывозить на чувствах, убеждая, что черное – это белое, а белое – это черное. Азарёнок: «Вы сами стали предателями, вы сами оскорбили свою родину. И она больше никогда не примет вас». Подробнее здесь.