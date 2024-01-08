Вадим Елфимов: американцы попытались провести арктические военные учения, не смогли – все помёрзли

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Услышав новость о том, что американцы вдруг предъявляют претензии на огромные территории в ледовой Арктике, я невольно подумал, что в животном мире появился новый экзотически ледяной подвид – смесь павлинов и пингвинов. Правда, подвид все больше виртуальный, но нахальный. А еще я вспомнил старую шутку Геннадия Хазанова. «Учащийся кулинарного техникума» – первый сценический образ этого мэтра сатиры – как-то замахнулся на великих, в частности на Юрия Сенкевича, долгие годы ведшего «Клуб кинопутешествий». Пародия сводилась к имитации несколько монотонной манеры говорить, что была присуща бывшему доктору экспедиции Тура Хейердала.
Итак, Хазанов-Сенкевич зачитывает анонс очередной передачи: «А в завершение мы посетим Антарктику, полюбуемся на пингвинов, собравшихся на льдине для продолжения рода, и еще раз убедимся, что человек просто не способен заниматься тем же и в тех же условиях».
Так вот, американцам хотелось бы также напомнить! Хоть у них официальный представитель Госдепа некто Миллер и похож на гибрид «Злобного Я» и говорящего пингвина, в Арктике янки все равно не смогут того, что пингвины могут в Антарктике. Как вы думаете, господа янки, почему пингвины есть в Антарктиде, но нет их в Арктике? Вот по той самой причине. А еще потому, что в Арктике условия еще более суровые…
В прошлом году американцы попытались провести арктические военные учения. Так вот, они их не смогли провести – все померзли. Даже подводные лодки всплыли, моряки подняли нос – не лодки, а свой из боевой рубки, и тут же рухнули вниз, в теплый центральный пост. Мороз их пристукнул получше весла в руках розовощекого чукчи. Нет, хлипка американская натура против таких морозов, ветров и белых медведей. А медведь он и в Арктике русский.
Вадим Елфимов:
Так что не верьте байкам от Bloomberg и Блинкена. Это американское агентство в пятницу сообщило, что Госдепартамент США объявил о расширении американского континентального шельфа в Арктике и Беринговом море, что позволит Вашингтону обеспечить себе права на потенциально богатое полезными ископаемыми морское дно.
«Учитывая то, что цены на нефть на мировом рынке приобретают все большее значение, США, безусловно, заинтересованы в получении контроля над данной территорией, что позволит упрочить свое положение на рынке энергоносителей. Кроме того, это еще один дополнительный плюс для американских политических элит накануне выборов в следующем году», – считают в агентстве Bloomberg. Считать можно что угодно. Например, тех же пингвинов на арктической льдине. Если они тебе, конечно, привиделись. Но как быть с тем, что у США нет ни одного стоящего ледокола? Коих у России аж 14. Не говоря уже о боевых ледоколах. А плавающие атомные электростанции, которые есть только у России и которые могут обеспечить энергией военную базу в любой точке Северного Ледовитого океана. А американские подводные лодки для всплытия пробивают лед, не продавливая его толщу своим прочным корпусом, а старым дедовским способом – путем выстреливания торпед. Теперь даже школьникам известно, что так место всплытия засечь ничего не стоит. А, значит, и потопить подлодку еще до того, как она изготовится к запуску своих ракет.
Нет, не зря, видно, Джо Байден уехал отмечать Рождество на жаркие Карибы. Там и теплее, и спокойнее. И можно ходить гордо и медленно, как павлин. И молчать. Ибо там не надо отвечать на дурацкие вопросы журналистов после дурацких «арктических» вбросов от Bloomberg!
Что касается нашего Рождества, то оно настоящее! И отмечаем мы его, никуда не уезжая, в зимних условиях, под снежком и студеным небом да в теплых домах. Все как Бог велел! И все, чем мы обладаем, по праву наше от веку. И будет таковым в веках и далее! С Рождеством Христовым, друзья мои! Будем же счастливы и тверды в своем праве!
Вадим Елфимов: «Самое спокойное время в мировой политике, когда американские политики отдыхают» – подробности здесь.