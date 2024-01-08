Вадим Елфимов: американцы попытались провести арктические военные учения, не смогли – все помёрзли

Вадим Елфимов, политолог:

Услышав новость о том, что американцы вдруг предъявляют претензии на огромные территории в ледовой Арктике, я невольно подумал, что в животном мире появился новый экзотически ледяной подвид – смесь павлинов и пингвинов. Правда, подвид все больше виртуальный, но нахальный. А еще я вспомнил старую шутку Геннадия Хазанова. «Учащийся кулинарного техникума» – первый сценический образ этого мэтра сатиры – как-то замахнулся на великих, в частности на Юрия Сенкевича, долгие годы ведшего «Клуб кинопутешествий». Пародия сводилась к имитации несколько монотонной манеры говорить, что была присуща бывшему доктору экспедиции Тура Хейердала.

Итак, Хазанов-Сенкевич зачитывает анонс очередной передачи: «А в завершение мы посетим Антарктику, полюбуемся на пингвинов, собравшихся на льдине для продолжения рода, и еще раз убедимся, что человек просто не способен заниматься тем же и в тех же условиях».

Так вот, американцам хотелось бы также напомнить! Хоть у них официальный представитель Госдепа некто Миллер и похож на гибрид «Злобного Я» и говорящего пингвина, в Арктике янки все равно не смогут того, что пингвины могут в Антарктике. Как вы думаете, господа янки, почему пингвины есть в Антарктиде, но нет их в Арктике? Вот по той самой причине. А еще потому, что в Арктике условия еще более суровые…

В прошлом году американцы попытались провести арктические военные учения. Так вот, они их не смогли провести – все померзли. Даже подводные лодки всплыли, моряки подняли нос – не лодки, а свой из боевой рубки, и тут же рухнули вниз, в теплый центральный пост. Мороз их пристукнул получше весла в руках розовощекого чукчи. Нет, хлипка американская натура против таких морозов, ветров и белых медведей. А медведь он и в Арктике русский.