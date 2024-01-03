Вадим Елфимов: «Самое спокойное время в мировой политике, когда американские политики отдыхают»

Вадим Елфимов, политолог:

С Новым годом, друзья! С наступившим 2024 годом! С Новым счастьем! Слышите, кругом тихо. Беззвучно падает снежок. Чуть потрескивает легкий морозец. Слышно даже на украшенной новогодней елке у вас в доме перешептываются красивые игрушки. Это дыхание волшебства… А почему мы его слышим? А потому что в мире вдруг наступила тишина.

Я всегда говорил, что самое лучшее и спокойное время в мировой политике, когда американские политики отдыхают. Когда они не у дел и засыпают со своими секретаршами на далеких курортах или под мигающей новогодней елкой. И даже если они верные мужья и жены, я им желаю приятного рождественского, да и любого другого отдыха. Вот когда янки сидят у себя на ранчо, на Багамах, в Гонолулу, а еще лучше – в Антарктиде – все в мире становится просто замечательно. Вы тоже заметили? Вот бы их всех развести по курортам (за их счет), а потом отрубить им транспорт и телефонную связь хотя бы на полгодика. Глядишь, можно было бы урегулировать десятка два военных конфликтов.