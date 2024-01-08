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Оранжевый уровень опасности из-за морозов объявлен в Беларуси

08 января 2024 07:38
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Небывалым морозом встретило это утро белорусов. По данным синоптиков, местами на севере страны столбики термометров опустились до отметки 25-29 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за морозов объявлен в Беларуси-1

Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Днем относительно потеплеет. Максимальная температура составит 10-16 градусов мороза. Но и это требует от людей особого отношения к собственному здоровью, фактор опасности – обморожения и переохлаждения. Так что при выходе на улицу утепляйтесь.

# Погода в Беларуси # общество

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