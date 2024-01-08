Оранжевый уровень опасности из-за морозов объявлен в Беларуси

Небывалым морозом встретило это утро белорусов. По данным синоптиков, местами на севере страны столбики термометров опустились до отметки 25-29 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Днем относительно потеплеет. Максимальная температура составит 10-16 градусов мороза. Но и это требует от людей особого отношения к собственному здоровью, фактор опасности – обморожения и переохлаждения. Так что при выходе на улицу утепляйтесь.