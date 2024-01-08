У православных верующих Беларуси наступили Святки

У православных верующих Беларуси, а их большинство, наступили святые дни. После встречи Рождества издревле на нашей земле царит особая атмосфера, совершаются магические обряды и сохраняется традиция поздравлять друг дуга с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мало где сейчас встретишь колядовщиков, их роль на себя сегодня берут неравнодушные люди. В Беларуси продолжается благотворительный марафон, который не оставляет без внимания ни детей, ни пожилых, которым требуется особое внимание и забота. Время Святок именно для меценатов. Они продлятся до Крещения. Ну а в предстоящую субботу, 13 января, финалом основных зимних праздников станет встреча старого Нового года.