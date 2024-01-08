Почему толерантность – исконная черта белорусов? Анонс ток-шоу «По существу»

Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции и как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости?

На площадке ток-шоу «По существу» этим вечером соберутся представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты. Стать участником теледискуссии может каждый. Со стартом эфира считывайте QR-код на экранах телевизора и присоединяйтесь к трансляции на YouTube. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.