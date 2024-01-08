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Почему толерантность – исконная черта белорусов? Анонс ток-шоу «По существу»

08 января 2024 08:05
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Духовные скрепы. Почему толерантность – нравственная черта белорусов? Как в нашей стране удается сохранять многоконфессиональный мир? Кто на континенте грешит и попирает исконные традиции и как сделать так, чтобы истинная вера стала ключом к миру, согласию, уважению и терпимости?

Почему толерантность – исконная черта белорусов? Анонс ток-шоу «По существу»-1

На площадке ток-шоу «По существу» этим вечером соберутся представители четырех основных религиозных направлений в стране, теологи и эксперты. Стать участником теледискуссии может каждый. Со стартом эфира считывайте QR-код на экранах телевизора и присоединяйтесь к трансляции на YouTube. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Смотрите сегодня в 18:30 на СТВ. Не пропустите единственное ток-шоу на отечественном телевидении, которое работает в прямом эфире.

# Государственная политика # общество

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