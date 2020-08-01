Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»

Новости Беларуси. «За Беларусь» – под таким девизом 1 августа продолжается спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На берегу Ислочи на одной площадке собрались порядка шести сотен молодых людей со всех уголков страны, разных профессий и с активной жизненной позицией.

Открытие фестиваля прошло ярко – парад спортсменов, поднятие флагов и представления команд. Здесь работали интерактивные площадки и фотозоны.

Ребята создали большое полотно, на котором разместился девиз фестиваля «За Беларусь». Центральным событием стал открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

Я считаю, что это очень важное мероприятие. Это как возможность молодежи рассказать о своих проблемах.

Я участвую в этом фестивале уже шестой год. Каждый год он становится все лучше, гораздо интереснее, все больше ребят приезжают. Всегда новые лица. Это очень приятно, что наше движение поддерживается новой молодежью.

Здесь мы вместе с МАЗом задаем тон. Вы видите, что и у них тоже здесь техники достаточно много. Ну и мы делаем упор в первую очередь на людей, на наш потенциал, а техника в этом нам помогает.