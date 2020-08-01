Прямой эфир

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»

01 августа 2020 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «За Беларусь» – под таким девизом 1 августа продолжается спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-1

На берегу Ислочи на одной площадке собрались порядка шести сотен молодых людей со всех уголков страны, разных профессий и с активной жизненной позицией.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-4

Открытие фестиваля прошло ярко – парад спортсменов, поднятие флагов и представления команд. Здесь работали интерактивные площадки и фотозоны.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-7

Ребята создали большое полотно, на котором разместился девиз фестиваля «За Беларусь». Центральным событием стал открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-10

Я считаю, что это очень важное мероприятие. Это как возможность молодежи рассказать о своих проблемах.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-13

Я участвую в этом фестивале уже шестой год. Каждый год он становится все лучше, гораздо интереснее, все больше ребят приезжают. Всегда новые лица. Это очень приятно, что наше движение поддерживается новой молодежью.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-16

Здесь мы вместе с МАЗом задаем тон. Вы видите, что и у них тоже здесь техники достаточно много. Ну и мы делаем упор в первую очередь на людей, на наш потенциал, а техника в этом нам помогает.

Как на берегу Ислочи проходит второй день молодёжного форума «Олимпия»-19

1 августа на фестивале спортивные конкурсы – чемпионат по футболу, сплаву на байдарках и перетягиванию каната. Также сегодня пройдут интеллектуальные битвы и деловая игра «Азбука гражданина». В завершении фестиваля победителей конкурсов ждут награды и призы, и, конечно же, красочное закрытие 15-го Форума молодежи Беларуси.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта
01 августа 2020 12:34

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта

Ильин день. Что можно и нельзя делать в этот праздник?
01 августа 2020 11:59

Ильин день. Что можно и нельзя делать в этот праздник?

Дмитрий Швайба о заявлении про забастовки шахтёров: всё это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия
01 августа 2020 11:55

Дмитрий Швайба о заявлении про забастовки шахтёров: всё это провокация и попытка внести раскол в работу предприятия