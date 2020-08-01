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Ирина Бас: перспектива у нас достаточно светлая – собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы

01 августа 2020 14:03
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Новости Беларуси. Заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы Ирина Бас рассказала, какие плюсы даст строительство нового инфекционного корпуса.

Ирина Бас: перспектива у нас достаточно светлая – собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы-1

Ирина Бас, заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы:
За буквально последние 10 лет медицина сделала много шагов вперед. Конечно, наша инфекционная служба тоже нуждается в дальнейшей реконструкции. Наша инфекционная больница нуждается тоже в определенном ремонте. Сейчас этому уделяется большое внимание со стороны власти.

Ирина Бас: перспектива у нас достаточно светлая – собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы-4

Перспектива у нас, скажем так, достаточно светлая. Собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы (Могилевской больницы № 1).

Ирина Бас: перспектива у нас достаточно светлая – собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы-7

Конечно, с новым корпусом выиграют все. И мы как медицинские работники, потому что будем иметь возможность более широкого доступа к диагностическому оборудованию, не нужно будет возить пациентов на КТ, на МРТ, на эндоскопические методы исследования. Ну и, конечно, наши пациенты получат большой плюс не только благодаря современной диагностической базе, но также благодаря тому, что будут смежные специалисты, которые будут оказывать консультативную помощь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Ирина Бас # Фотофакт

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