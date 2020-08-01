Ирина Бас: перспектива у нас достаточно светлая – собираются строить инфекционный корпус на базе многопрофильной больницы

Ирина Бас, заместитель главного врача Могилевской инфекционной больницы: За буквально последние 10 лет медицина сделала много шагов вперед. Конечно, наша инфекционная служба тоже нуждается в дальнейшей реконструкции. Наша инфекционная больница нуждается тоже в определенном ремонте. Сейчас этому уделяется большое внимание со стороны власти.

Конечно, с новым корпусом выиграют все. И мы как медицинские работники, потому что будем иметь возможность более широкого доступа к диагностическому оборудованию, не нужно будет возить пациентов на КТ, на МРТ, на эндоскопические методы исследования. Ну и, конечно, наши пациенты получат большой плюс не только благодаря современной диагностической базе, но также благодаря тому, что будут смежные специалисты, которые будут оказывать консультативную помощь.