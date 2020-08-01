В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов с коронавирусом. Последние данные Минздрава

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-служба Министерства здравоохранения озвучила последнюю статистику заболеваемости. Зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом. Всего их проведено почти 1,31 миллиона.