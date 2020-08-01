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В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов с коронавирусом. Последние данные Минздрава

01 августа 2020 14:12
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов с коронавирусом. Последние данные Минздрава-1

Пресс-служба Министерства здравоохранения озвучила последнюю статистику заболеваемости. Зарегистрированы 67 946 человек с положительным тестом. Всего их проведено почти 1,31 миллиона.

В Беларуси выздоровели 62 686 пациентов с коронавирусом. Последние данные Минздрава-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 563 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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