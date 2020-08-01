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В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта

01 августа 2020 12:34
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Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и сил специальных операций проходят в Минске. Они по традиции начались с возложения в честь военных, отдавших жизни при исполнении долга, цветов на Острове слез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта-1

У Дворца спорта прошла шоу-программа.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта-4

Зрителям продемонстрировали показательные выступления – разыгрывание боевых эпизодов, десантирование с вертолетов.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта-7

На одном из высотных зданий военнослужащие отработали проведение контртеррористической операции.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта-10

Механики-водители БТР удивили вальсом машин на воде. На площадке работает выставка спецтехники, фотозона, фудкорты.

В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта-13

Здесь было отмечено, что подготовка военнослужащих сил спецопераций соответствует мировым стандартам.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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