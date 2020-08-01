В Минске отмечают 90-летие ВДВ: какое выступление показали у Дворца спорта

Новости Беларуси. Празднования Дня ВДВ и сил специальных операций проходят в Минске. Они по традиции начались с возложения в честь военных, отдавших жизни при исполнении долга, цветов на Острове слез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.