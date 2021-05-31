Вадим Боровик: Украине в десять раз невыгоднее с нами ограничивать экономические отношения

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу « По существу » на СТВ представили эксперты и политики.

Вадим Боровик, политолог:

Это все звенья одной цепи. Почему такая нездоровая реакция? Международная политика – известно, что это двойные стандарты, вся история международной политики – это двойные стандарты. Но все-таки принято подождать официального какого-то расследования, сделать все красиво. Ведь можно было бы все завуалировать. Но поскольку уже сейчас мы перешли в горячую фазу, им нужно белорусскую власть настолько в глазах коллективного Запада опустить с точки зрения доверия, уважения, что любые противоправные действия в отношении наших официальных лиц – вплоть до ликвидации (мы не говорим сейчас о Президенте) – будут восприняты: а, убили диктатора, убили пособника диктатора. Понимаете, в чем суть? Они сегодня готовят (и мы должны быть к этому готовы) террористические акты. Это все гораздо более серьезно.

Вот еще о наших прибалтийских друзьях, Украина в одной шеренге – демонстрируют свою несамостоятельность как субъектов международного права. Кому невыгодно? Украине в десять раз невыгоднее с нами ограничивать экономические взаимоотношения.

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