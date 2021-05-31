В Бухаресте появилась улица Романа Протасевича. На этом месте находится белорусское посольство

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сергей Анатольевич, какова официальная реакция Беларуси на все это и что в принципе думаем? Какая ответная реакция, она была соизмеримой в отношении Латвии? В отношении Литвы такого не происходит, где тоже появился флаг возле мэрии Вильнюса, той же самой Польши, где в Гдыне появился возле городской мэрии. Алена Сырова, СТВ:

Это вообще стал какой-то флешмоб в Прибалтике. Кирилл Казаков:

Мы можем ожидать какого-то накала страстей? Официальная реакция – и какой ответ будет?

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Официальная реакция известна. Был приглашен в Министерство иностранных дел посол незамедлительно, ему был заявлен жесткий протест. И Республика Беларусь, я считаю, совершенно верно (может быть, даже и впервые) поступила – очень конкретно, жестко. Кирилл Казаков:

В Telegram-каналах очень часто пишут: литовскому послу приготовиться, польскому послу приготовиться. Приготовиться ли? Сергей Рачков:

В Telegram-каналах многое пишут. Кирилл Казаков:

Я же просто спрашиваю их языком. Сергей Рачков:

Говорят, что да, троим-четверым еще надо приготовиться, если будут такие действия. Я думаю, что сигнал абсолютно четкий белорусская сторона послала.