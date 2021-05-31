В Бухаресте появилась улица Романа Протасевича. На этом месте находится белорусское посольство
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сергей Анатольевич, какова официальная реакция Беларуси на все это и что в принципе думаем? Какая ответная реакция, она была соизмеримой в отношении Латвии? В отношении Литвы такого не происходит, где тоже появился флаг возле мэрии Вильнюса, той же самой Польши, где в Гдыне появился возле городской мэрии.
Алена Сырова, СТВ:
Это вообще стал какой-то флешмоб в Прибалтике.
Кирилл Казаков:
Мы можем ожидать какого-то накала страстей? Официальная реакция – и какой ответ будет?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Официальная реакция известна. Был приглашен в Министерство иностранных дел посол незамедлительно, ему был заявлен жесткий протест. И Республика Беларусь, я считаю, совершенно верно (может быть, даже и впервые) поступила – очень конкретно, жестко.
Кирилл Казаков:
В Telegram-каналах очень часто пишут: литовскому послу приготовиться, польскому послу приготовиться. Приготовиться ли?
Сергей Рачков:
В Telegram-каналах многое пишут.
Кирилл Казаков:
Я же просто спрашиваю их языком.
Сергей Рачков:
Говорят, что да, троим-четверым еще надо приготовиться, если будут такие действия. Я думаю, что сигнал абсолютно четкий белорусская сторона послала.
Кирилл Казаков:
Сегодня появилась улица Романа Протасевича в Бухаресте на том месте, где находится белорусское посольство. Как на это реагировать? Мы, по идее, официальную свою почту будем теперь посылать на улицу Романа Протасевича в Бухарест? Условно говоря, МИД, переписываясь с белорусским посольством в Румынии.
Сергей Рачков:
Это такие вещи, которые еще предпринимались Соединенными Штатами Америки, когда они в Нью-Йорке изменили название улицы и присвоили улице имя Сахарова (там находится постпредство Российской Федерации и Республики Беларусь). Это все такие вещи, которые не показывают, что та сторона обладает действительной силой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А вы забыли, что Шамиля Басаева они там чтили? Это же ничего нового. Шамиль Басаев убивал детей, женщин, а они его чтили, они его звали в Европарламент.
Кирилл Казаков:
Во Львове есть улица Джохара Дудаева.
Олег Гайдукевич:
Да, Джохара Дудаева, террористов, экстремистов.
Сергей Рачков:
Я хотел бы вернуть вас к выступлению Президента Овальном зале, когда он сказал, что, похоже, мировоззренческую баталию, войну, мы выигрываем. Это как раз относится к мировоззренческой войне, но, на мой взгляд, она будет продолжаться. Очень верно мы поступили, когда приняли закон о недопущении реабилитации нацизма и героизации нацизма, потому что корни находятся именно там. И совершенно верная инициатива Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о возбуждении уголовного дела и расследовании геноцида белорусского народа.
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