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Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»

12 июля 2024 18:04
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вадим!

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-1

Вадим Боровик, политолог:
Рад видеть! Это подарочек от меня, вышла книжка.

Александр Осенко:
Рецепт блюда?

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-4

Вадим Боровик:
Полностью белорусский салат.

Александр Осенко:
Вся команда, которая работает на этой программе, работает только за еду.

Вадим Боровик:
Их так много, мы тут до утра готовить будем.

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-7

Александр Осенко:
Тогда был хаос.

Вадим Боровик:
Первые выборы Президента, я уже спорил со всеми конкурентами Александра Григорьевича в эфире БТ.

Александр Осенко:
Сало для вас – это что?

Вадим Боровик:
Это нормально.

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
А волейбол?

Вадим Боровик:
Волейбол не проблема.

Александр Осенко:
О личном можно?

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-13

Вадим Боровик:
Дом построил, кого-то вырастил, кого надо. Боровик все сделал.

Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»-16

Вадим Боровик:
Нормальные креветки, хорошие!

Смотрите 14 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Интервью # общество # Александр Осенко # Вадим Боровик

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