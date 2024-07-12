Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Вадим Боровик, политолог: Рад видеть! Это подарочек от меня, вышла книжка.

Вадим Боровик:

Полностью белорусский салат.

Александр Осенко:

Вся команда, которая работает на этой программе, работает только за еду.

Вадим Боровик:

Их так много, мы тут до утра готовить будем.