Вадим Боровик о политике, патриотах Беларуси и о личном. «Рецепт настоящего белоруса»
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Здравствуйте, Вадим!
Вадим Боровик, политолог:
Рад видеть! Это подарочек от меня, вышла книжка.
Александр Осенко:
Рецепт блюда?
Вадим Боровик:
Полностью белорусский салат.
Александр Осенко:
Вся команда, которая работает на этой программе, работает только за еду.
Вадим Боровик:
Их так много, мы тут до утра готовить будем.
Александр Осенко:
Тогда был хаос.
Вадим Боровик:
Первые выборы Президента, я уже спорил со всеми конкурентами Александра Григорьевича в эфире БТ.
Александр Осенко:
Сало для вас – это что?
Вадим Боровик:
Это нормально.
Александр Осенко:
А волейбол?
Вадим Боровик:
Волейбол не проблема.
Александр Осенко:
О личном можно?
Вадим Боровик:
Дом построил, кого-то вырастил, кого надо. Боровик все сделал.
Вадим Боровик:
Нормальные креветки, хорошие!
Смотрите 14 июля в 10:15 на «РТР-Беларусь».