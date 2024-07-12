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Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?

12 июля 2024 17:42
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Минская область не сдает позиции. Хлеборобы намолотили более 250 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цифры впечатляют. Урожайность составляет 42,4 центнера с гектара. Также активно идет уборка озимого рапса.

О работе на полях Борисовского региона – в материале Екатерины Ковальчук.

Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?-1

В поле трудится три экипажа. Задача – пройти 300 гектаров озимого ячменя. Хлеборобы признаются, чувствуется азарт и даже присутствует соревновательный дух. Но свою активность показывают на деле. Уже намолотили свыше 900 тонн зерна.

Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?-4

Александр Сидоренко, главный агроном сельхозпредприятия «Птицефабрика Велятичи»:
В этом году мы приступили к уборке на две недели раньше. Результаты радуют. Если в прошлом году у нас была урожайность средняя 41 центнер, сейчас 46 центнеров показывает с гектара.

Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?-7

В сельхозпредприятии «Птицефабрика Велятичи» продумано все до мелочей. Превыше всего меры безопасности. Сейчас установилась жаркая погода, поэтому на полях рядом с комбайнами пожарные машины.

Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?-10

Араш Хонарджу, директор сельхозпредприятия «Птицефабрика Велятичи»:
В хозяйстве за трудоспособность сельхозтехники отвечает главный инженер и его команда. Все сотрудники обеспечены спецодеждой, обеспечены горячим питанием. Все идет своих ходом, пока все у нас по планам и надеемся на хороший результат. Погода нас радует, техника нас не подведет.

Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?-13

В ближайшие дни уже приступят к уборке озимого рапса. Его площадь – 500 гектаров. Следом пойдет пшеница. Кроме того, в этом году занялись экспериментом – отвели почти 50 гектаров под масличный лен. Аграрии в ожидании результата.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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