Пожарные машины на полях – как в Борисовском районе заботятся о хлеборобах?

Минская область не сдает позиции. Хлеборобы намолотили более 250 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Цифры впечатляют. Урожайность составляет 42,4 центнера с гектара. Также активно идет уборка озимого рапса. О работе на полях Борисовского региона – в материале Екатерины Ковальчук.

В поле трудится три экипажа. Задача – пройти 300 гектаров озимого ячменя. Хлеборобы признаются, чувствуется азарт и даже присутствует соревновательный дух. Но свою активность показывают на деле. Уже намолотили свыше 900 тонн зерна.

Александр Сидоренко, главный агроном сельхозпредприятия «Птицефабрика Велятичи»:

В этом году мы приступили к уборке на две недели раньше. Результаты радуют. Если в прошлом году у нас была урожайность средняя 41 центнер, сейчас 46 центнеров показывает с гектара.

В сельхозпредприятии «Птицефабрика Велятичи» продумано все до мелочей. Превыше всего меры безопасности. Сейчас установилась жаркая погода, поэтому на полях рядом с комбайнами пожарные машины.

Араш Хонарджу, директор сельхозпредприятия «Птицефабрика Велятичи»:

В хозяйстве за трудоспособность сельхозтехники отвечает главный инженер и его команда. Все сотрудники обеспечены спецодеждой, обеспечены горячим питанием. Все идет своих ходом, пока все у нас по планам и надеемся на хороший результат. Погода нас радует, техника нас не подведет.