Республиканский проект «Шаг к успеху» – третий сезон стартовал в лагере «Планета»

Перенять уникальный опыт медийных белорусов, сделать селфи с кумиром и найти дорогу к профессиональному олимпу. Дети и подростки, отдыхающие в лагере «Планета», стали на шаг ближе к собственному успеху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А в гостях – Дмитрий Туронок. Он совмещает работу в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, а также участвует в организации масштабного проекта «Поезд памяти». Встреча прошла в нескольких местах. После мастер-класса беседа в формате «вопрос-ответ».

Варвара Мицкевич:

Люди, которые сюда приезжают, добились много в своей жизни. Они могут показать, что каждый из нас тоже может чего-то достичь и могут показать, к примеру, какую-то отрасль, в которой может поучаствовать человек. И это очень важно, потому что каждый из нас будет в будущем выбирать профессию и иногда это очень трудно.

Дмитрий Туронок, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи, организатор культурно-образовательного проекта «Поезд памяти»:

На мой взгляд, это еще один важный факт по профориентации молодежи. Потому что общаясь с представителем той или иной профессии, молодой человек в будущем может поступить в учреждение высшего образования, учреждение среднего специального образования по той профессии, которая ему запомнилась с таких встреч и понравилась. В рамках беседы мы поговорим о тех проектах, которыми занимается Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, о творческих объединениях по интересам, которые существуют у нас в центре. Также мы сегодня поговорим о знаковых международных и республиканских проектах. Одним из таких проектов является «Поезд Памяти».

Нина Машкович, заместитель директора детского оздоровительного лагеря «Планета»:

Каждая смена носит свою тематику, и наша третья оздоровительная смена, которая началась 9 июля, посвящена Году качества и носит название «Качество – это успех». И сегодня у нас на территории проходит республиканский проект «Шаг к успеху». Такие акции у нас проходят не в первые. К нам приезжают знаменитые спортсмены, к нам приезжают деятели искусств и, конечно же, представители государственных структур.