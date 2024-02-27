Вадим Боровик: «Беларусь никогда не обозначала в мире врагов»

Вадим Боровик, политолог: Беларусь никогда не обозначала в мире врагов. Мы обозначали вызовы на внешней арене и определенные действия недружелюбные тех или иных стран называли своими именами. Политика, в которой так поступали, и сами действия – давали им соответствующую оценку. Мы не заинтересованы в том, чтобы рассматривать те или иные страны как наших врагов, тем не менее мы очевидно видим, что целый ряд государств в мире вмешиваются в нашу внутреннюю политику, оказывают деструктивное воздействие на нашу торговлю.

Виктория Федосова, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Получается интересная коллизия. Мы видим опыт и проекцию силы западных стран, они не стесняются в выражениях, они разбрасываются разными кличками, обзывательствами. Недавно был пример, когда Байден назвал Путина чуть ли не ругательными словами. Это было не в первый раз. Традиции нашей дипломатии себе такого не позволяют. Но это не означает, что у нас нет списков недружественных стран, что мы не отдаем себе отчет, где наши лежат интересы, где наши противники.

Активная прозападная политика, которая распространяется к границам России, вынуждает наш курс дипломатический становиться жестким, принимать меры. Тут мы будем меняться в соответствии с веяниями времени. Но это не означает, что наша дипломатия должна так же деградировать, как западная дипломатия.

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