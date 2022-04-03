Вадим Богуш: «Мы начали большую работу по развитию факультета информационной безопасности»

Новости Беларуси. На связи с абитуриентами. Университет информатики и радиоэлектроники запустил Telegram-бот для разъяснения вопросов, касающихся поступления в вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Богуш, ректор БГУИР:

Мы начали большую работу по развитию факультета информационной безопасности, который формируется на базе факультета инфокоммуникационных технологий. В этой части тоже ряд спецдисциплин будут включены в программу уже для студентов-первокурсников, которые придут в университет в 2022 году.